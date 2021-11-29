İkinci taksit için son gün yarın

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Yapılandırmanın devam etmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. Vergi borçlarını yapılandıran 7326 sayılı yasada ilk taksit ve peşin ödemeler 1 Kasım tarihinde yapıldı. 30 Kasım tarihinde ise ikinci taksit ödemesi için son gün. Borçlarını yapılandıranların yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksiti zamanında ödemesi gerekiyor. Eğer ilk taksit ödenmişse ikinci taksit 30 Kasım (Salı) akşamına kadar ödenmezse yapılandırma bozulacak.

İLK İKİ TAKSİT ÖDENMESİ ŞART

Bu yıl haziran ayında çıkarılan 7326 sayılı yasanın başvurusu 30 Eylül tarihinde bitti. 7326 sayılı yasanın ilk taksit ödemesi için 1 Kasım son ödeme günüydü. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldığı için ilk ve ikinci taksit ödeme süresi aynı aya denk geldi. İkinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da sona erecek. Borçlarını yapılandıranların ilk taksitten sonra ikinci taksiti de ödemeleri gerekiyor. İkinci taksitin zamanında ve tam ödenmesi şartı var. Aksi takdirde yapılandırmadan yararlanmaya devam edilemiyor.

Yapılandırma için peşin ödeneğini seçip süresini kaçıranlar için de son fırsat 30 Kasım. 7326 sayılı yasa için borçlarını peşin ödeyeceğini bildirip ancak süresinde ödeme yapamayan ya da eksik ödeme yapanlar da geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanabilecekler.

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KALAN TAKSİTLER PEŞİN ÖDENEBİLİR

Borçlarını taksit seçeneği ile yapılandıranlar eğer ilk taksiti zamanında ödemişlerse kalan taksitleri peşin ödeyebiliyorlar. Borçlarını diyelim ki 18 taksit yapan bir mükellef ilk taksitini 1 Kasım tarihine kadar yatırmışsa peşin ödeme seçeneğine geçebiliyor. Ancak ilk bir ay içindeki peşin ödeme avantajı ikinci ayda yapılacak ödemelerde geçerli olmuyor. Borç birinci ayda peşin olarak ödenseydi Yİ-ÜFE indirimi yüzde 90 oluyordu. İkinci ayda peşin tercih edilirse indirim oranı yüzde 50 olacak. Eğer yapılandırılan borç trafik cezasıysa ilk taksit süresi içinde ödenmişse kalan taksitlerin tamamı da ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenebilir. Bu durumda da ceza aslından yüzde 12.5 indirim söz konusu oluyor.

TAKSİTLER NE ZAMAN BİTİYOR

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İkinci taksit ödendikten sonra ilk taksit ödemesi 31 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Ödemeler iki ay aralıklı devam edecek. 18 taksit yaptıran bir mükellef 2022 yılında 6 taksit ödeyecek. 18 ay taksitli yapılandırmanın son taksiti 31 Temmuz 2024 tarihinde bitecek. Yapılandırma başvurusu sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla ödeme yapılamıyor. Ancak başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az taksitle ödeme yapılabiliyor. Bu durumda ödenecek tutar katsayıya göre yeniden hesaplanıp düzeltiliyor. İlk iki taksit ödendikten sonra kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmuyor. Ödenmeyen veya eksik ödenen tutar son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak tutarla ödenebiliyor. Ancak bir takvim yılında iki taksitten daha fazla taksit ödenmezse de yapılandırma bozuluyor. Geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasanın da taksit ödemeleri devam ediyor. Altıncı taksit ödemesi için ise 30 Kasım 2021 tarihi son gün.