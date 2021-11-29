Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Altın fiyatlarında neler oluyor Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturmasıMarmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması#Süleyman Soylu
Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mıTüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mı#Omikron
Denizdeki bereketli kadınlarDenizdeki bereketli kadınlar#Sevinç Konkuş
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Yapılandırmaya katılanlar dikkat Yarın son gün...Yapılandırmaya katılanlar dikkat! Yarın son gün...#Yapılandırma
HABERLEREkonomi Haberleri

İkinci taksit için son gün yarın

#Yapılandırma#Vergi#Taksit
İkinci taksit için son gün yarın

Belli ölçeklerde birçok işletme geçmiş dönem vergi borçlarını yapılandırdı. Yapılandırmanın bozulmaması için, ilk iki taksidin ödenmesi şart. Birinci taksit ödemesini en son 1 Kasım’da yapan işletmelerin, 30 Kasım tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. Anılan gün ikinci taksit ödemesi yapılmazsa yapılandırma da bozuluyor.

Haberin Devamı

Yapılandırmanın devam etmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. Vergi borçlarını yapılandıran 7326 sayılı yasada ilk taksit ve peşin ödemeler 1 Kasım tarihinde yapıldı. 30 Kasım tarihinde ise ikinci taksit ödemesi için son gün. Borçlarını yapılandıranların yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksiti zamanında ödemesi gerekiyor. Eğer ilk taksit ödenmişse ikinci taksit 30 Kasım (Salı) akşamına kadar ödenmezse yapılandırma bozulacak.

İLK İKİ TAKSİT ÖDENMESİ ŞART

Bu yıl haziran ayında çıkarılan 7326 sayılı yasanın başvurusu 30 Eylül tarihinde bitti. 7326 sayılı yasanın ilk taksit ödemesi için 1 Kasım son ödeme günüydü. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldığı için ilk ve ikinci taksit ödeme süresi aynı aya denk geldi. İkinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da sona erecek. Borçlarını yapılandıranların ilk taksitten sonra ikinci taksiti de ödemeleri gerekiyor. İkinci taksitin zamanında ve tam ödenmesi şartı var. Aksi takdirde yapılandırmadan yararlanmaya devam edilemiyor.

Yapılandırma için peşin ödeneğini seçip süresini kaçıranlar için de son fırsat 30 Kasım. 7326 sayılı yasa için borçlarını peşin ödeyeceğini bildirip ancak süresinde ödeme yapamayan ya da eksik ödeme yapanlar da geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanabilecekler.

Haberin Devamı

KALAN TAKSİTLER PEŞİN ÖDENEBİLİR

Borçlarını taksit seçeneği ile yapılandıranlar eğer ilk taksiti zamanında ödemişlerse kalan taksitleri peşin ödeyebiliyorlar. Borçlarını diyelim ki 18 taksit yapan bir mükellef ilk taksitini 1 Kasım tarihine kadar yatırmışsa peşin ödeme seçeneğine geçebiliyor. Ancak ilk bir ay içindeki peşin ödeme avantajı ikinci ayda yapılacak ödemelerde geçerli olmuyor. Borç birinci ayda peşin olarak ödenseydi Yİ-ÜFE indirimi yüzde 90 oluyordu. İkinci ayda peşin tercih edilirse indirim oranı yüzde 50 olacak. Eğer yapılandırılan borç trafik cezasıysa ilk taksit süresi içinde ödenmişse kalan taksitlerin tamamı da ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenebilir. Bu durumda da ceza aslından yüzde 12.5 indirim söz konusu oluyor.

TAKSİTLER NE ZAMAN BİTİYOR

Haberin Devamı

İkinci taksit ödendikten sonra ilk taksit ödemesi 31 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Ödemeler iki ay aralıklı devam edecek. 18 taksit yaptıran bir mükellef 2022 yılında 6 taksit ödeyecek. 18 ay taksitli yapılandırmanın son taksiti 31 Temmuz 2024 tarihinde bitecek. Yapılandırma başvurusu sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla ödeme yapılamıyor. Ancak başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az taksitle ödeme yapılabiliyor. Bu durumda ödenecek tutar katsayıya göre yeniden hesaplanıp düzeltiliyor. İlk iki taksit ödendikten sonra kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmuyor. Ödenmeyen veya eksik ödenen tutar son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak tutarla ödenebiliyor. Ancak bir takvim yılında iki taksitten daha fazla taksit ödenmezse de yapılandırma bozuluyor. Geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasanın da taksit ödemeleri devam ediyor. Altıncı taksit ödemesi için ise 30 Kasım 2021 tarihi son gün.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapılandırma#Vergi#Taksit

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising