Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçti! Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahmin

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Güney Afrika'da görülen koronavirüs pandemisinin yeni varyantı omicron kripto paraların gerilemesine neden olmuştu. Arka arkaya gelen uyarılar kripto paraların kan kaybetmesine neden olsa da düşüş ardından haftaya toparlanarak başlıyorlar.

İLK 3'TE DURUM NASIL?

En büyük kripto para birimi Bitcoin yüzde 5,6 oranında yükselerek 57 bin 800 seviyesini gördü. Ethereum da toplanarak 4 bin 336 dolara çıktı. Ethereum 10 Kasım'da 4 bin 878 dolarla rekor kırmıştı. 3. sıradaki Binance Coin de yüzde 4,1 büyüme kaydetti ve 610 dolarla haftaya başladı.

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DİĞER COINLER HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Tether 1 dolardan haftaya başlarken, 5. sıradaki Solana 205 dolar seviyesine yükseldi. 6. sırada yer alan Cardano yüzde 5,4'lük yükselişle 1,58 doları görürken, XRP haftayı 0,990966 dolardan açtı.

Polkadot'un 35 dolardan başladığı haftada en çok merak edilen coinlerden Dogecoin 0,206533 dolarla ve Shiba ise 0,00003908 dolar seviyesinden açılış yaptı.

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KRİTİK TAHMİNLER

Cointelegraph'ın haberine göre Celsius’un kurucusu ve CEO’su Alex Mashinsky önemli tahminlerde bulundu. Kısa vadeli dipten bahseden ve 70 bin dolarlara geri dönüleceğini ifade eden Mashinsky, "Yaklaşık 10 milyon dolar değerinde BTC ve ETH satın aldım. BTC için 53 bin dolar ve ETH için 4 bin dolar yeniden test görebiliriz, ancak bunlar kısa vadeli dip olmalı ve buradan 70 bin dolara geri dönebiliriz" dedi.

Öte yandan The Times Hub'ın haberine göre CNBC’ye yaptığı açıklamada Eski Beyaz Saray Danışmanı Anthony Scaramucci, "Uzun vadeli temellere inanıyorsanız, satın alma zamanı geldi. Şu anda bunun riskten kaçan bir durum olduğunu düşünüyorum. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin volatil olması insanları oyundan uzaklaştırıyor. Bu aynı zamanda kaldıracın bir kısmını da ortadan kaldırıyor ve bence oldukça güzel bir ilk çeyrek oluşturuyor" dedi.

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KRİPTO PARALARIN GÖZÜ BU GELİŞMELERDE

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Kasım`da Senato Bankacılık Komitesi önünde, Koronavirüs Yardım, Rahatlatma ve Ekonomik Güvenlik Yasası'nın (CARES) uygulanmasında gelinen nokta konularında konuşma yapacaklar. Yellen ve Powell'ın kripto paralar hakkında yapacağı yorumlar fiyatı etkileyebilir.

ABD Menkul Kuymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler da 1 Aralık tarihinde Dijital Varlıklar Uyumluluk ve Piyasa Entegrasyonu (DACOM) Zirvesi’ne katılacak. Gensler'ın kripto paralar hakkında yapacağı açıklamalar merak konusu.

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İsveç Merkez Bankası Riksbank’ın başkanı Cecilia Skingsley de, ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley’nin merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) konusunda düzenlediği bir toplantıya katılacak. Skingsley, 2018’de “Bitcoin bir varlık olabilir ama ona ‘para’ demeyin” açıklamasında bulunmuştu.