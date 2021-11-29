Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor?

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Küresel piyasalarda yeni varyant etkisini sert göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Güney Afrika merkezli Omicron varyantı altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu.

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Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre yöneldi.

Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:68 itibaıryla ons altın 1793 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Haftaya 712.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 707.6 lira, en yüksek de 717.6 lira seviyesini gördü. Saat 07:57 itibarıyla gram altın 715.2 liradan alıcı buluyor.