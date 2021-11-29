Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturmasıMarmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması#Süleyman Soylu
Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mıTüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mı#Omikron
Denizdeki bereketli kadınlarDenizdeki bereketli kadınlar#Sevinç Konkuş
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Yapılandırmaya katılanlar dikkat Yarın son gün...Yapılandırmaya katılanlar dikkat! Yarın son gün...#Yapılandırma
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor?

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor

Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un ortaya çıkmasıyla birlikte küresel piyasalar güç kaybetmeye başladı. Altın fiyatları ise Fed'in faiz artırma ihtimaliyle kararsız seyre yöneldi.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda yeni varyant etkisini sert göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Güney Afrika merkezli Omicron varyantı altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu.

Gözden Kaçmasın

Oto sanayiye hücumOto sanayiye hücumHaberi Görüntüle

Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre yöneldi.

Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:68 itibaıryla ons altın 1793 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıHaberi Görüntüle

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Haftaya 712.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 707.6 lira, en yüksek de 717.6 lira seviyesini gördü. Saat 07:57 itibarıyla gram altın 715.2 liradan alıcı buluyor.

Gözden Kaçmasın

İkinci taksit için son gün yarınİkinci taksit için son gün yarınHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising