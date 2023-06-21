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Piyasalar Powell'ı bekliyor... Altın fiyatlarında hızlı düşüş

Güncelleme Tarihi:

#Jerome Powell#Altın#Piyasa
Piyasalar Powellı bekliyor... Altın fiyatlarında hızlı düşüş
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 08:08

Altın fiyatlarını ABD ekonomisindeki belirsizlikler, Fed'in alacağı faiz aksiyonu, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve faiz indirimleri etkisini göstererek düşürdü. Ons altın dün sert düşüşle 1929 dolara kadar geriledi. Bugün ise hafif yükseliş gayreti gösteriyor.

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Altın fiyatları hızlı yükseliş sonrasında durgunlaşmaya başladı. 2 bin dolar kıyısında hareket eden ons altın küresel ekonomik gelişmelerin ışığında yön bulmaya çalışıyor.

ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun düzeltilememesi ve bunun için Fed'in sadece faiz enstrümanını kullanması piyasalardaki denge unsurunu teke indirgedi.

Fed'in faiz politikasının yanında ABD ekonomisine yönelik yavaşlama endişelerinin artması altına olan talebi düşürüyor.

Bunun yanında Çin ekonomisi de parlak görünüm sergilemiyor. Gevşek para politikasına geçen Çin için bu yıl ekonomik büyümesinin güçlü olmayacağı kanısı hakim. Bu da değerli metal altının fiyatını olumsuz etkilemeye başladı.

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Fed'in faizi bu yıl düşürmeyeceği beklentisi, önümüzdeki yıl için de ekonomik verilere göre hareket alanının oluşacağı beklentisi altına olan talebi geriletirken dolara olan talebi de artırdı.

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PİYASALAR POWELL'IN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Kongre önünde sunum yapacak. Sunumda ABD ekonomisinin gidişatına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. Powell'ın Türkiye saatiyle 17:00'de konuşması bekleniyor.

ONS ALTIN HIZLI GERİLEDİ

Ons altın fiyatları bir süredir 1950-1970 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Dün kritik eşik olan 1950 doların altına geriledi ve hızlı düşüş akşam saatlerinde devam ederek 1929 dolara kadar sürdü. Ons altın bugüne 1935 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1935 dolar en yüksek de 1939 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1935 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA İVME KAYBETTİ

Gram altın fiyatları da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüş kaydetti. Gram altın güne 1466 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1464 lira, en yüksek de 1472 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1469 liradan el değiştiriyor.

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#Jerome Powell#Altın#Piyasa

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