Ucuz borçlanma için son günler

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Asgari ücretteki artış borçlanma tutarlarını da artıracak. O nedenle de 1 Temmuz’da uygulanacak asgari ücret öncesi, yani tam da bugünlerde çalışanlar, ucuz borçlanma fırsatından yararlanabilirler.

Tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini sonradan borçlanarak ödeyebiliyor, ki buna hizmet borçlanması deniliyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün. Nitekim milyonlarca çalışan EYT düzenlemesinden borçlanma yaparak yararlandı. Halen EYT için başvurmayanlar var ve bu kişilerin bir kısmı da prim gün eksikliklerini borçlanarak tamamlamak durumundalar.

DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI

En yaygın borçlanma, doğum ve askerlik borçlanması. Hem doğum hem de askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor ve asgari ücretteki artışa paralel borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar; asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. Çalışanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir. Kadın çalışanlar bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1.440 gün, üç çocuk için 2.160 gün üzerinden borçlanabiliyor. Askerlik borçlanması ise en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor ki en uzun askerlik borçlanma süresi 540 gündür.

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Bugün borçlanma yapılacak olsa günlük en düşük borçlanma tutarı 106 lira, aylık da 3 bin 202 lira. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 800, aylık 24 bin lira. Bu çerçevede temmuz başına kadar askerlik borçlanması yapacak bir kişi, 12 ay askerlik yapmışsa ve bunun tamamını borçlanırsa ve en düşük tutardan borçlanmak isterse; ödeyeceği tutar 38 bin 424 lira. Yok bu kişi, emeklilikte alacağım maaşa da katkı yapsın deyip, en yüksek tutardan borçlanmak istiyorsa; 12 ay için ödeyeceği tutar 288 bin TL.

NE KADAR ÖDEYECEKSİNİZ

Kadın çalışan ise temmuz başına kadar borçlanacak olursa ve bunu da en düşük borçlanma tutarı üzerinde yapmak isterse; bir çocuk için 720 gün üzerinden en düşük 76 bin 320 lira, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 152 bin 640 lira, üç çocuk için 2.160 gün üzerinde 228 bin 960 lira ödeyecek.

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TEMMUZDA ARTACAK

Peki, temmuz ayında ne değişecek? Asgari ücret brüt 13.414 lira, net 11.402 lira oldu. Buna göre en düşük borçlanma tutarı günlük 143 lira, aylık da 4 bin 292 lira olacak. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 1.073 lira, aylık 32.193 bin lira olacak.

Bu çerçevede askerlik borçlanmasını temmuz ayına erteleyen bir çalışan, 12 ay askerlik yapmışsa ve bunun tamamını borçlanırsa ve en düşük tutardan yapmak isterse; ödeyeceği miktar 51.509 bin lira. En yüksek tutardan borçlanmak istiyorsa 12 ay için ödeyeceği tutar 386.316 bin TL.

Kadın çalışanlar ise doğum borçlanmasını temmuz ayına erteleyecek olursa, en düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında; bir çocuk için 720 gün üzerinden 102 bin 960, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 205 bin 920 lira, üç çocuk için 2.160 gün üzerinde 308 bin 880 lira ödeyecek.

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‘TÜM ÜCRETLERE YANSIYACAK’

Asgari ücrete ikinci yarıyıl zammının açıklanmasının ardından şirketlerde hesaplama yapılmaya başlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretin iki kez artış yaşaması, bütün şirketleri yarıyıl zammına yönlendirdi. Eleman.net CEO’su Murat Günay, asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük artışın beklenen bir oran olduğunu dile getirerek, “Elbette diğer ücretlerde de artış olacak. Bunun belli bir oran formülü yok. Her şirket kendi dengesi içinde asgari ücretin üzerinde alan çalışanının motivasyonunu güçlü tutmak için yarıyıl zammı yapmayı planlıyor” diye konuştu.

Günay, “Asgari ücretin üzerinde alan çalışana da yüzde 34 değil ama yüzde 25 zam yapılıyor ki, çalışanı kaçırmasın. Herkese aynı oranda zam gerçekçi değil” dedi.

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‘BUGÜN DEĞİLSE EYLÜLDE ARTIŞ OLUR’

Boyden Türkiye Ülke Lideri Murat Ergene de asgari ücretin üzerinde alan çalışanlara da zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ergene, “Şirketlere ücret yönetimi danışmanlığı yapıyoruz. Burada en önemli kriter çalışanda adil ücret algısı yaratmak. ‘Maaşım asgari ücretin iki katıydı, şimdi neredeyse aynı kaldı’ psikolojisi verimliliği düşürür” şeklinde konuştu.