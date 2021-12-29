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Pirinkayalar Tüneli açılıyor! Doğu'yu Karadeniz'e bağlayacak

#Pirinkayalar#Tünel#Cumhurbaşkanı

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak olan tünelin inşası sona erdi. Zorlu kış şartlarında hızlı ve kesintisi hizmet sağlayacak olan tüneli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle bugün açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla yapılan Pirinkayalar Tüneli, bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla teşrif edecek.

Pirinkayalar Tüneli açılıyor Doğuyu Karadenize bağlayacak

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YILLIK 17,6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, “2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır” denildi.

Pirinkayalar Tüneli açılıyor Doğuyu Karadenize bağlayacak

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ÖZEL İMALATLAR KULLANILDI

Pirinkayalar Tüneli’nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, projede özel imalatlara yer verildiği belirtildi.

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