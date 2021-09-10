Petrol yatay seyrediyor

Dün 70,96 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 72,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,70 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki büyük düşüşün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen talepteki büyümenin arzı geçeceği algısı etkili oldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede benzin stoklarının geçen hafta 7 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Ticari ham petrol stokları ise 1 milyon 500 bin varil azalarak beklentilerin altında bir düşüş kaydetti. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.



Çin’in stratejik petrol rezervlerinden piyasaya satış yapacağını açıklaması, yatırımcıların beklentilerini törpüleyerek fiyatların artışını kısıtladı.

Çin Devlet Rezervleri İdaresi dün yaptığı açıklamada, yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için ham petrol rezervlerini halka açık artırma yoluyla piyasaya süreceğini bildirdi.



Çin Ulusal İstatistik Bürosunun son verilerine göre, ülkede toplam 237,66 milyon varil ham petrol rezerv kapasitesine sahip dokuz depolama üssü mevcut. Uzmanlar, yapılacak ihalelerde bir seferde en fazla 10-15 milyon varil ham petrol satılacağını tahmin ediyor.



Dünyanın en büyük ikinci petrol ithalatçısı Çin’in bu kararı, ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Royal Dutch Shell’in bazı petrol teslimatlarını iptal etmesinden sonra geldi.



Bölgede faaliyet gösteren petrol şirketleri, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de yaşanan Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndekindeki petrol üretim faaliyetlerine ara vermişti.



ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 76'sının, doğal gaz üretiminin ise yüzde 77'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.



Ayrıca, havacılık alanında azalan yolcu sayısı ve bilet satışları da piyasalarda olumsuz bakışı güçlendirerek petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.

American Airlines, United Airlines Holdings, Delta Air, Southwest Airlines ve JetBlue Airways gibi bazı ABD havayolu şirketleri, Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek, bu yükseliş seyrinin seyahatteki toparlanmayı olumsuz etkilediği ve bilet satışlarının yavaşladığı konusunda uyarıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 72,24 ile 72,63 dolar aralığının direnç, 71,21 ile 70,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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