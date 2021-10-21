Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi! İşte önemli değişiklikler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı Kasım ayından itibaren ücretsiz olacakMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak#Eğitim
Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik Güçlenme beklemek yanlış olacakAltın ve gümüşte çarpıcı istatistik! 'Güçlenme beklemek yanlış olacak'#Altın Fiyatları
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İnsanlığın bittiği sınır Görüntüler dehşete düşürdüİnsanlığın bittiği sınır! Görüntüler dehşete düşürdü#Göçmen
Taksicilerden 1 milyon 800 bin liralık oyun Gerçek ortaya çıktıTaksicilerden 1 milyon 800 bin liralık oyun! Gerçek ortaya çıktı#Taksi
Liste yenilendi İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...Liste yenilendi! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...#RTÜK
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...#Koronavirüs
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Ambulans uçakla getirilecek Kulüpten resmi açıklama yapıldı...Ambulans uçakla getirilecek! Kulüpten resmi açıklama yapıldı...#Bayern Münih
İbrahim Tastlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgili ile el ele fotoğrafİbrahim Tastlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgili ile el ele fotoğraf#İbrahim Tatlıses
Alitalia hosteslerinden eylem... Meydanda toplanıp sessizce soyundularAlitalia hosteslerinden eylem... Meydanda toplanıp sessizce soyundular!#İtalya
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Saraya gelin getirmek için şeytani bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildiSaraya gelin getirmek için "şeytani" bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildi#Grace Kelly
HABERLEREkonomi Haberleri

Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi! İşte önemli değişiklikler

#Otopark#Yönetmelik#İnşaat
Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi İşte önemli değişiklikler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak otopark ihtiyacı karşılanamayan binalar için müteahhitlerden otopark bedelinin yüzde 25'ini müracaat esnasında tahsil edileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğin, "Yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez." hükmünü düzenleyen 10. maddesinin birinci fıkrasına ekleme yapıldı.

Bakan Kurumdan, Otopark Yönetmeliğindeki değişiklikle ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan, Otopark Yönetmeliği'ndeki değişiklikle ilgili açıklama


Buna göre, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak.

Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak. Otopark bedelinin kalan yüzde 75'i, bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek.

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacak ve yapı kullanma izin belgesi verilecek.

İlgili Haberler:

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviDünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
Haberle ilgili daha fazlası:
#Otopark#Yönetmelik#İnşaat

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?