Otomobil devlerine 'hırsızlık' davası

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Coğrafi Bilgi Sistemleri, akıllı şehirler, akıllı altyapı gibi alanlarda hizmet verdiklerini, Türkiye’nin her noktasında 365 gün akıllı sistemlerle görüntü alarak haritalarda güncelleme yaptıklarını anlatan Küçükpehlivan, yerli ve yabancı çok sayıda şirketin Başarsoft haritasını çaldığını iddia etti. Sistemin birebir kopyalandığını tespit edebilmek için, sahte sokak isimleriyle tuzak kurduklarını belirten Küçükpehlivan, global ölçekte faaliyet gösteren otomobil markalarının da bunu yaptığını tespit edip dava açtıklarını, uzlaşma sağlanamaması halinde otomobil satışlarının durabileceği uyarısında bulundu.

TASARRUF EDİLDİ

Gazetecilerin, navigasyonların en pahalı yol ve köprülere yönlendirmesinin neden kaynaklandığı sorusuna Küçükpehlivan, şöyle yanıt verdi: “Bu vatandaşın, en sık şikayet ettiği konuların başında geliyor. Ama sorun şirketlerden kaynaklanmıyor. ABD, İngiltere gibi ülkelerde olduğu gibi karayolları, belediyeler, otoyol şirketleri geçiş ücretlerini navigasyon şirketlerine açsalar vatandaşa ‘en ucuz yol’ seçeneği de sunulabilecek. Böylece yol alternatifleri kişisel tercihlere göre en kısa, en rahat, en ekonomik seçeneklerle verilebilecek. Oysa mevcut verilerle navigasyon algoritmasında geçiş ücreti az/çok yol seçeneği sunulamıyor. En rahat yol, en kısa sürede, en konforlu gidilen yol olarak sunulunca, yüksek ücretli yollar öncelikli hale geliyor. Otoyol, köprü idareleri, Karayolları, belediyeler güncel geçiş ücretlerini anlık olarak navigasyon şirketleriyle paylaşırlarsa onlar da vatandaşa, en ucuz yol, alternatifini sunabilirler. Londra, bu verileri paylaşarak yılda 130 milyon pound, 1.5 milyar lira tasarruf etti.



Çünkü kullanıcıya kendi arabanla gidersen 45 dakikada ve 27 pound; toplu taşımayla gidersen 15 dakika ve 7 pound maliyetle gidersin seçeneği sunuldu. Herkes bütçesine ve süresine göre tercihini belirledi ve hem vatandaş hem de çevre kazandı. Daha az araç trafiğe çıktı.”