Otomobil devlerine 'hırsızlık' davası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Facebooka erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaFacebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddia#Sosyal Medya
TOGGun CEOsu çarpıcı raporu açıkladı Sapasağlam ilerliyorTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyor#TOGG
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndüInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü#Sosyal Medya
Dünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldıDünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldı!#Facebook
Beyaz Saraydan Facebook muhbirinin açıklamalarının ardından önemli adımBeyaz Saray'dan 'Facebook muhbirinin' açıklamalarının ardından önemli adım!#Sosyal Medya
Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklamaÜmraniye'de ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilik'ten açıklama#Ümraniye
Tablo geldi Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü müTablo geldi! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü mü?#Koronavirüs
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilirLiderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
ABD onaylamıştı... ABden yeşil ışık geldi Koronavirüste üçündü doz hamlesiABD onaylamıştı... AB'den yeşil ışık geldi! Koronavirüste üçündü doz hamlesi#Koronavirüs
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomobil devlerine 'hırsızlık' davası

#Navigasyon#Yandex#Google
Otomobil devlerine hırsızlık davası

Google ve Yandex gibi navigasyon hizmeti veren şirketlere harita sağlayan Başarsoft’un CEO’su Alim Küçükpehlivan, şirket ortaklarıyla Ankara’da bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında global otomobil markalarının Başarsoft’un haritalarını izinsiz kullandığını tespit ettikten sonra, bu markalara ‘hırsızlık’ davası açtıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri, akıllı şehirler, akıllı altyapı gibi alanlarda hizmet verdiklerini, Türkiye’nin her noktasında 365 gün akıllı sistemlerle görüntü alarak haritalarda güncelleme yaptıklarını anlatan Küçükpehlivan, yerli ve yabancı çok sayıda şirketin Başarsoft haritasını çaldığını iddia etti. Sistemin birebir kopyalandığını tespit edebilmek için, sahte sokak isimleriyle tuzak kurduklarını belirten Küçükpehlivan, global ölçekte faaliyet gösteren otomobil markalarının da bunu yaptığını tespit edip dava açtıklarını, uzlaşma sağlanamaması halinde otomobil satışlarının durabileceği uyarısında bulundu.

TASARRUF EDİLDİ

Gazetecilerin, navigasyonların en pahalı yol ve köprülere yönlendirmesinin neden kaynaklandığı sorusuna Küçükpehlivan, şöyle yanıt verdi: “Bu vatandaşın, en sık şikayet ettiği konuların başında geliyor. Ama sorun şirketlerden kaynaklanmıyor. ABD, İngiltere gibi ülkelerde olduğu gibi karayolları, belediyeler, otoyol şirketleri geçiş ücretlerini navigasyon şirketlerine açsalar vatandaşa ‘en ucuz yol’ seçeneği de sunulabilecek. Böylece yol alternatifleri kişisel tercihlere göre en kısa, en rahat, en ekonomik seçeneklerle verilebilecek. Oysa mevcut verilerle navigasyon algoritmasında geçiş ücreti az/çok yol seçeneği sunulamıyor. En rahat yol, en kısa sürede, en konforlu gidilen yol olarak sunulunca, yüksek ücretli yollar öncelikli hale geliyor. Otoyol, köprü idareleri, Karayolları, belediyeler güncel geçiş ücretlerini anlık olarak navigasyon şirketleriyle paylaşırlarsa onlar da vatandaşa, en ucuz yol, alternatifini sunabilirler. Londra, bu verileri paylaşarak yılda 130 milyon pound, 1.5 milyar lira tasarruf etti.

Çünkü kullanıcıya kendi arabanla gidersen 45 dakikada ve 27 pound; toplu taşımayla gidersen 15 dakika ve 7 pound maliyetle gidersin seçeneği sunuldu. Herkes bütçesine ve süresine göre tercihini belirledi ve hem vatandaş hem de çevre kazandı. Daha az araç trafiğe çıktı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Navigasyon#Yandex#Google