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Ons altın yükselişe geçti! Gram altında son durum...

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Ons altın yükselişe geçti Gram altında son durum...

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstermesi ile düşüş yaşayan ons altın toparlanma eğilimine girdi. 1796 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın için uzmanlar 1803 ve 1815 dolar seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini ifade ediyor. Yükseliş eğilimi devam eden gram altın ise 747 TL seviyesinde bulunuyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Merkez Bankası Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdi. Başkan Biden'ın yaptığı bu açıklama sonrası, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ons altın fiyatları sert gerilerken, dolar endeksi yaklaşık olarak 14 ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı.

Ons altın yükselişe geçti Gram altında son durum...

ONS ALTIN TOPARLANIYOR

Ons altın bugün yaşadığı sert değer kaybını telafi etmeye çalışıyor. Dün 1782 dolara kadar gerileyen ons altın buradan bulduğu desyekle bu sabah 1896 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons atın saat 09.03 itibarıyla 1795 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar ons altında 4 günlük düşüş rallisi sonrası 1787.50 seviyesinden alınan destekle toparlanmaların görüldüğünü belirtirken, toparlanmanın devamında 1803 ve 1815 dolar seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini ifade ediyor. 1787.50 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamada ise 1763.25 ve 1738.45 destek oluşturabilir.

Ons altın yükselişe geçti Gram altında son durum...

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ile yükseliş eğilimini sürdüren gram altın, ons altında da destek alarak güne artıda başladı. Gün içerisinde en yüksek 760 TL olan gram altın saat 09.03 itibarıyla 755 TL seviyesinde bulunuyor.

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