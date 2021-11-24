ABD'den yeni kripto para kararı: Riskler barındırıyorlar...

Haberin Devamı

OCC Başkanı Michael Hsu yaptığı açıklamada, bankaların kripto para sahibi müşterilerine saklama, takas gibi hizmetler sağlamadan önce uygun risk yönetim araçlarına sahip olduklarını regülatörlere kanıtlamaları gerektiğini vurguladı.

Hsu bu kararı almalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teknolojiler ve ürünler yeni riskler barındırıyorlar. Bankalar, bu aktiviteleri güvenli şekilde yapabilecek uygun risk yönetim sistemleri ve kontrollerine sahip olduklarını kanıtlayabilmeliler" diye konuştu.

Fed, FDIC ve OCC ortak yaptıkları açıklamada da, bankacılık regülatörlerinin geleneksel bankaların kripto para piyasasında yasal olarak üstlenebilecekleri rolleri 2022 yılında netleştireceklerini ifade ettiler.