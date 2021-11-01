Nüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor! 40'a yakın şirket görüşme başlattı

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Bitcoin madenciliğinin en büyük isimlerinden Çinli Bitcoin madenciliği devi Bitmain'den ayrılan Bitdeer firması ve Amerika'nın en büyük halka açık madencilik şirketlerinden biri olan Riot Blockchain, Rockdale adlı 5,600 kişilik bu kırsal Teksas kasabasında pazar payı ve ucuz elektrik için rekabet içinde. Kapı komşuları olan bu rakipler arasındaki mesafe sadece beş yüz metre kadar, çünkü her firma da bir zamanlar alüminyum üreticisi Alcoa'nın bulunduğu mülkün kiracıları.

NEDEN ROCKDALE?

Austin'e kuzeydoğu yönünde bir saat mesafeli Rockdale, art arda ufak tepeleri, yeşil çimenleri, saman balyalarıyla klasik kırsal Amerikan kasabası örneği. Ancak işini bilenler için, Rockdale bir Bitcoin madencisinin rüya evini oluşturacak tüm donanımlara sahip: Kripto dostu politikacılar, geniş araziler, yeniden kullanıma açık terk edilmiş endüstriyel altyapı ve Teksas'ın elektrik şebekesine bağlanma olasılığı.

İşletmesi Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi ya da kısaca ERCOT adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşta olan Texas elektrik şebekesi, Amerika’daki diğer elektrik şebekelerinden farklı olarak müşterilerin çeşitli elektrik sağlayıcıları arasında seçim yapabilmesini kolaylaştıracak şekilde daha az devlet kısıtlamalarına sahiptir. Bitcoin madencileri, temel değişken maliyetlerinin enerji olduğu düşük marjlı bir sektörde rekabet ettikleri için, dünyanın en ucuz enerji kaynaklarına göç etmeyi isterler. Teksas'taki elektrik sağlayıcılar arasındaki rekabet, genellikle daha düşük maliyet oranlarını mümkün kıldığı için madenciler tarafından tercih ediliyor.

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KASABANIN ENERJİ FAZLASI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Rockdale ayrıca bir zamanlar Alcoa tarafından işletilen dünyanın en büyük alüminyum fabrikasına ev sahipliği yapıyordu. Teksas Blockchain Konseyi başkanı Lee Bratcher'ın anlattığına göre, fazla elektriği büyük nüfus merkezlerine taşımak için gerekli iletim kapasitesini inşa etmenin maliyeti yüksek olduğu için Alcoa’nın 2008'den itibaren faaliyetlerini durdurmaya başlaması enerji kapasitesinin boşa gitmesine sebep oldu. Bu dengesizliği çözen kripto madencilerinin gelişi oldu.

Üstelik bitcoin madencileri dalgalanan güç kaynakları ve fiyatları karşısında daha esnek olabilirler. Bir alüminyum izabe tesisi veya hemen hemen diğer herhangi bir işletmenin aksine, madenciler büyük bir mali zarara uğramadan bir elektrik kesintiyle başa çıkabilirler. Bu esneklik, yakın zamanda ülkenin geri kalanından ayrı olan elektrik şebekesinin güvenilirliğiyle ilgili sorunlarla karşılaşan Texas için de önemlidir. ERCOT bazen tüketicilerden aşırı ısı dalgaları arası enerji tasarrufu yapmalarını istemesiyle biliniyor. Texas ayrıca, bu yılın başlarında şiddetli kış fırtınalarından sonra çok kötü elektrik kesintilerine maruz kalmıştı.

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ALDIKLARI FAZLA ELEKTRİĞİ SATARAK DA KÂR EDİYORLAR

King, madencilerin ayrıca elektrik satarak da nasıl kâr edebileceğini şu sözlerle açıklıyor: “Madenciler belirli bir miktarda güç satın almaya kararlılar ve yaptıkları şey, onu piyasa [değerinde] geri satıp kar elde etmek. İki üç sentlik bir sözleşmeleri var... ve onu kilovat saat başına 9 dolara satabilirler."

Başkan King, madenciler ve ERCOT arasındaki bugünkü düzenlemenin oldukça basit ve karşılıklı olarak faydalı olduğunu söylüyor. Madenciler, aksi takdirde boşa gidecek olan gücü kullanmakla kalmayıp aynı zamanda “kesilebilir yük” işlevi görüyorlar. Bu da şebeke sıkıştığında ve ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğunda birkaç saniye içinde tüm makinelerini kapatabilecekleri anlamına geliyor. Madenciler, finansal teşvikler sayesinde bunu yapmaya gönüllü oluyorlar.

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TEXAS SENATÖRÜ TED CRUZ ARKALARINDA

2021'in başlarında eyaletin çoğunu harap eden kış fırtınası üzerine konuşan Texas’ın Cumhuriyetçi Parti’den senatörü Ted Cruz, "Yanlış giden birçok şey vardı" demiş “Ancak bitcoin’in bu sorunları birçok yönden çözme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum,” diye eklemişti. Bitcoin ve madencilik endüstrisi hakkındaki görüşleri daha geniş açıdan bakıldığında ileri görüşlü olan Cruz, geçtiğimiz günlerde Austin'deki Texas Blockchain Zirvesi'nde konuya ağırlık verdi. Cruz, bitcoin madencilerinin saniyeler içinde açılıp kapanma yeteneğinin önemine dikkat çekerek bunun talebi karşılamak için enerjinin şebekeye geri kaydırılması gereken zamanlarda oldukça faydalı bir özellik olduğunu belirtti. Cruz sözlerini “Bitcoin etrafında dönen tartışmaların çoğunda bitcoin bir enerji tüketicisi olarak görülüyor. Benim önerdiğim bakış açısı, onun tam tersine enerji altyapımızı güçlendirmenin bir yolu olarak görülmesidir,” diyerek bitirdi.

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40’A YAKIN ŞİRKET KASABAYA İLGİ DUYUYOR

Rockdale'in ekonomik kalkınma direktörü James Gibson, kasabanın satışa hazır 160 dönüm arazisi olduğunu söyledi.

King, orada dükkân açmak isteyen çoğu Çinli olan 40'a yakın madencilik firması için görüşmelere başladı. Bu baharın başlarında Pekin yönetiminin getirdiği düzenlemeler Çin’de yerel kripto madenciliği endüstrisini çökertti. Sürgüne zorlanan madenciler, son zamanlarda dünyanın en iyi madencilik bölgesine dönüşen Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlere sığınmaya başladılar. Gibson’ın deyişiyle, “Paraları var. Ekipmanları var. Sadece bir yere ve güce ihtiyaçları var.”