Ne eve ne arsaya artık yatırım buna! Satışlar pandemiyle 3 katı arttı... Talep yağıyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalıktan uzaklaşmak, doğada vakit geçirmek isteyenler karavana yöneldi. Otobüslerden ve minivanlardan kendi karavanlarını oluşturanların yanı sıra karavan satın alanların da sayısında artış yaşandı.

SATIŞLAR 3 MİSLİ ARTTI

Karavana talebin her zaman olduğunu belirten Pino Karavan Kurucusu Faruk Karatan, pandemiyle birlikte yoğunluğun 3 misli arttığına vurgu yaptı. Karavanları handmade yaptıklarını belirten Karatan, üretim sürecinin çok daha teknik ilerleyişle alakalı olduğunu ifade etti.

Karina Karavan’dan Yüksek Mimar Yavuz Gülhan da karavan talebinin salgınla artışına vurgu yaparken, eskiye göre talepte farklılıklar olduğunu da ifade etti. Gülhan, “ Eskiden insanlar çok daha donanımlı karavan yaptırıyordu. Daha bilincinde ilerliyordu süreç. Artık yaptığımız karavanların ekipman yoğunluğu çok az. Şimdi herkes karavan yaptırıyor. Bu da kalite anlamında bazı sıkıntılara sebep oluyor ” dedi.

Aydos Karavan’dan görüştüğümüz Oğulcan Özgöz ise karavan talebinde ciddi bir artış yaşandığını belirtirken, eskiden özellikle ithal karavanlarda satışların yoğun olduğunu şimdi ise neredeyse tamamında talebin arttığını ifade etti.

SÜRECİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ŞEY MOBİLYA

Karina Karavan’dan Yüksek Mimar Yavuz Gülhan, karavan yapım süreciyle ilgili de önemli detayları sıraladı. Özellikle mobilya kısmının üretim sürecini etkileyen bir detay olduğunu belirten Gülhan, “ Hangi karavanın yaptırıldığı çok önemli. Bunun yanı sıra dönüştürülen karavan çok önemli. Mobilya türü direkt süreyi etkileyen bir unsur. Laminant var. Direkt kesip biçip karavanı yapıyorsunuz. Ancak yat türü daha süreci etkileyen bir talep. Cilalanması ve mobilyası oldukça uzun sürüyor” ifadesinde bulundu.

KARAVAN ALACAKLAR DİKKAT

Karavan alacaklara tavsiyelerde bulunan Pino Karavan Kurucusu Faruk Karatan özellikle tüm karavan alacakların sipariş verince resimlerden bakarak karavan aldıklarını, bunun yanlış olduğunu belirtti. Karatan, “Sipariş sürecinde üretim ve kaliteyi mutlaka görmeliler. Üretim bantlarını görmeliler. Ömrü ne kadar sürer, garantisi ne kadar, malzemeleri neler bilmeliler. Ayrıca üretim çalışmalarını görmeliler. Mesela biz ömür boyu tavandan su sızdırmazlık garantisi veriyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca 3 ısı yalıtım özelliğimiz var. Avrupa ülkelerinde bu yok. 4 mevsimi yaşadığımız için ülkemizde karavan seçiminde bu da göz önüne alınmalı ve alt taban polyester kaplı olmalı” dedi.

Karina Karavan Yüksek Mimar Yavuz Gülhan da 2 konuya dikkat çekti. Gülhan karavan alacakların ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiğini ifade ederken, doğru bütçenin de çok önemli olduğunu söyledi. Gülhan, tüm bunlar göz önüne alınarak en uygun karavanın yaptırılması gerektiğini ifade etti.

Aydos Karavan’dan görüştüğümüz Oğulcan Özgöz de karavan alacakları birkaç konuda uyardı ve karavancılığın değiştiğini ifade etti. Elektrikli ve yerden ısıtmalı karavanlara dikkat çeken Özgöz, “3 sistem buzdolabı tam otomatik çalışan bir kamp alanı haricinde konaklayabileceğiniz bir sistem sunuyor. Bu tür konulara dikkat edilmeli” dedi.

KARAVANDA YAŞAM NASIL?

Rotasız Baran @rotasizbaran

Neden karavan? Karavan yapma aşamasındaki zorluklar nelerdir?

Ben zaten yıllardır doğada kamp yapan, her fırsatta şehirden uzaklaşan bir insandım. Giderek gezgin bir şekilde yaşam sürebilme fikri cazip gelmeye başladı. Doğa ile her an iç içe olma hayali ile çıktım yola. Bu yaşamı deneyimlemeye küçük bir minibüs alıp karavana çevirerek başladım. Ancak daha sonra kısa süreli değil de tamamen yollarda bir yaşam sürdürmeye karar verdim. O yüzden böyle büyük bir araç alarak tüm ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde yeniden tasarladım. Şimdi tekerlekler üzerine inşa edilmiş evimle birlikte her yerdeyim ve bunun zevkini yaşıyorum.

Pandemide karavanın zorlukları ve kolaylıkları neler oldu?

Pandemi, herkesin hayatında bir kırılma yarattı bence. Yıllarca ruhu doğaya tutkun olan insanlar da içlerinden gelen sesi dinlemeye başladılar. Bu anlamda sevindirici, insanların doğaya ve seyyar yaşamlara ilgi duyması... Üstelik hem ruh hem beden sağlığı için de bu sürecin en büyük ilacı gibi görünüyor. Bu nedenle belki de karavanda yaşam bir tek bu süreçte sorunsuz, daha doğrusu evdeki yaşamdan çok daha mutlu edici bir alternatif oldu. Tabii ki işin ekonomik yanı da önemli. Bu yaşam için bir sınır yok. Hayalleriniz için tek sınır aklınız, gerçekleşmesi için ise sınır, olanaklarınız. Bu iki şart aynı dönemde olgunlaşıyorsa eşsiz bir deneyimin yaşanabileceğini düşünüyorum. Biraz daha az konforlu ya da değil, kendinizle çıkacağınız bir yolculuk olması onu kıymetli yapan şey…

Sizin etrafınızda gördüğünüz, pandemi döneminde karavana ilgi arttı mı?

Tabii ki oldukça arttı. Her yaz beni takip eden dostlarımdan bilgi edinmek için yazanlar olurdu. Ancak pandemi ile birlikte her mevsim karavan yaşamı ile ilgili sorular alıyorum. Zor yanlarının yanı sıra şehirlerden kaçmanın yolu olarak görülüyor gezgin hayatlar. Yani şehirde yaşamak, her gün işe gitmek, zamansızlık, güvencesizlik ve en önemlisi artık mutlu olamamak… ve daha bir çok şey… Kendi yaşadıklarım ile yola çıkıyorum ve diyebilirim ki karavana artan ilgi ile insanların mutluluğu arasında ters bir orantı var. İnsanlar onları çevreleyen duvarlardan kaçıyorlar, çünkü umut orada değil. Umut doğa da mı peki? Bu da tartışılır ama belli ki arayış devam ediyor. Umut veren şey de bu. Karavan yaşamı da arayışta olanlar için gözde seçenek oluyor.

Karavan park alanlarında yoğunluk nasıl, problem yaşıyor musunuz?

Kendimizi evimizde hissetmenin bir ayağı yaşam alanımızı yanımızda taşımak iken, diğer ayağı; kaliteli vakit geçireceğimiz, kendimizi ve evimizi güvende hissedeceğimiz yerlerdir. Hem sadece konaklamak için değil evin ihtiyaçlarını gidermek için de elverişli duraklar olmalıdır karavan alanları. Biz karavan hayatları yaşayan insanlar olarak, karavan alanlarının gelişmesi adına, fikirlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yeter ki fikrimiz sorulsun, önerilerimiz ve taleplerimiz dinlensin…

KARAVAN PARK YERLERİNİN FİYATLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre karavan park yerlerinde fiyatlar şu şekilde:

(Fiyatlar 1 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında aşağıdaki şekilde günlük olarak işlenmektedir. Ancak bu tarihler arasındaki bir tarihte karavanınızla park etmeye giderseniz yüzde 50 oranında bir indirim uygulanıyor.)

İstanbul: Çilingöz Tabiat Parkı: 50 TL

Kocaeli:

Beşkayalar Tabiat Parkı: 45 TL

Eriklitepe Tabiat Parkı: 45 TL

Kuzuyayla Tabiat Parkı: 45 TL

Ormanya (Uzuntarla) Tabiat Parkı: 45 TL

Tekirdağ: Çamlıköy Tabiat Parkı: 50 TL

Edirne: Gökçetepe Tabiat Parkı: 50 TL

Bursa: Uludağ Tabiat Parkı: 35 TL

Bilecik: Küçükelmalı Tabiat Parkı: 35 TL

Balıkesir: Darıdere Tabiat Parkı: 35 TL

Manisa: Spil Dağı Milli Parkı: 45 TL

Aydın: Tavşanburnu Tabiat Parkı: 35 TL

İzmir

Gümüldür Tabiat Parkı: 45 TL

İzmir Karagöl Tabiat Parkı: 45 TL

Muğla

Çubucak Tabiat Parkı: 65 TL

Katrancu Koyu Tabiat Parkı: 55 TL

Afyonkarahisar

Akdağ Tabiat Parkı: 25 TL

Erkmen Tabiat Parkı: 25 TL

Frig Vadisi Tabiat Parkı: 25 TL

Eskişehir: Musaözü Tabiat Parkı: 30 TL

Antalya

İncekum Tabiat Parkı: 80 TL

Beydağları Sahil Milli Parkı / Göynük Çomaklar Çadırlı Kamp Alanı: 80 TL

Isparta: Başpınar Tabiat Parkı: 45 TL

Adana: Aladağlar Milli Parkı: 40 TL

Kayseri: Aladağlar Milli Parkı: 40 TL

Niğde: Aladağlar Milli Parkı: 40 TL

Mersin: Talat Göktepe (Erdemliçamlığı) Tabiat Parkı: 40 TL

Osmaniye

Çiftmazı Tabiat Parkı: 25 TL

Karatepe-Aslantaş Milli Parkı: 40 TL

Konya

Beyşehir Gölü Milli Parkı: 25 TL

Yakamanastır Tabiat Parkı: 25 TL

Ankara: Şahinler Tabiat Parkı: 45 TL

Bolu

Abant Gölü Tabiat Parkı: 50 TL

Ayıkayası Tabiat Parkı: 45 TL

Beşpınarlar Tabiat Parkı: 45 TL

Bolu Karagöl Tabiat Parkı: 45 TL

Göksu Tabiat Parkı: 45 TL

Kargalı Gölcük Tabiat Parkı: 45 TL

Sülüklügöl Tabiat Parkı: 45 TL

Sünnet Gölü Tabiat Parkı: 45 TL

Yedigöller Milli Parkı: 50 TL

Çankırı: Kadınçayırı Tabiat Parkı: 45 TL

Düzce

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı: 45 TL

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı: 45 TL

Kırşehir: Aşıkpaşa Tabiat Parkı: 45 TL

Bartın: Küre Dağları Milli Parkı: 45 TL

Kastamonu

Yeşilyuva Tabiat Parkı: 45 TL

Şehit Şerifebacı Tabiat Parkı: 45 TL

Küre Dağları Milli Parkı: 50 TL

Ilgaz Dağı Milli Parkı: 50 TL

Dipsizgöl Tabiat Parkı: 45 TL

Samsun

Amazon Tabiat Parkı: 70 TL

Bayraktepe Tabiat Parkı: 70 TL

Sarıgazel Tabiat Parkı: 70 TL

Şahinkayası Kanyonu Tabiat Parkı: 70 TL

Vezirsuyu Tabiat Parkı: 70 TL

Amasya: Boraboy Tabiat Parkı: 70 TL

Çorum

Çatak Tabiat Parkı: 55 TL

Sıklık Tabiat Parkı: 85 TL

Ordu

Çınarsuyu Tabiat Parkı: 85 TL

Ulugöl Tabiat Parkı: 70 TL

Tokat

Ballıca Mağarası Tabiat Parkı: 85 TL

Zinav Gölü Tabiat Parkı: 55 TL

Artvin

Altıparmak Tabiat Parkı: 35 TL

Balıklı ve Güneşli Şelaleleri Tabiat Parkı: 35 TL

Borçka Karagöl Tabiat Parkı: 45 TL

Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı: 35 TL

Hatila Vadisi Milli Parkı: 45 TL

Kaçkar Dağları Milli Parkı: 40 TL

Karagöl-Sahara Milli Parkı: 45 TL

Tavşan Tepesi Tabiat Parkı: 35 TL

Giresun

Koçkayası Tabiat Parkı: 40 TL

Köroğlu Tabiat Parkı: 30 TL

Kuzalan Tabiat Parkı: 40 TL

Yeldeğirmenler Tabiat Parkı: 35 TL

Rize

Handüzü Tabiat Parkı: 45 TL

Kaçkar Dağları Milli Parkı: 40 TL

Tunca Vadisi Tabiat Parkı: 25 TL

Ardahan: Cemal Tural Tabiat Parkı: 25 TL

Erzincan: Dumanlı Tabiat Parkı: 25 TL

Elazığ: Hazar Gölü Tabiat Parkı: 30 TL

Kahramanmaraş: Yavşan Yaylası Tabiat Parkı: 30 TL

Tunceli

Munzur Vadisi Milli Parkı: 35 TL

Örenönü Tabiat Parkı: 30 TL

