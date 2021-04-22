Tatile çıktığı karavan hayatını değiştirdi! Günde sadece 1 tane üretiyor

Artvin'in köy isimlerini marka ve model ismi olduMarka ve model isimlerinde memleketleri olan Artvin'den esinlendiklerini de ifade eden Yılmaz, 2014'te vefat eden babalarının doğduğu köy olan Ortiz'i firma ismi olarak belirlediklerini, çıkardıkları her bir modele de komşu köylerin isimlerini verdiklerini ve bu geleneği sürdürmek istediklerini aktardı.