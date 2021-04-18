‘Vergi sistemi değişirse karavanda merkez oluruz’

Türkiye’de de önceleri yalnızca küçük bir kesimin veya dizi-film setlerinin tercihi olan karavanlar, geçtiğimiz seneden bu yana çok daha fazla ilgi görür hale geldi. Bu ilginin artması ile birlikte vergilendirme sisteminde değişiklik yeniden gündeme geldi. Sıfır kilometre karavanlarda ÖTV oranı yüzde 220’lere kadar yükseliyor. Bu sebeple tüketici 5 yaşını doldurmuş eski araçlara yöneliyor. Verilen teklif ile değişecek vergi sisteminin karavan ekosistemini yaratacağı ve hem üretime, hem de turizme ciddi katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

OLUMLU BAKILIYOR

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, “Karavanlardaki vergilendirme sisteminin değişmesi ile Türkiye çok güçlü bir konuma sahip olabilir. Hem ticari araç üretim adetlerine, hem ihracata katkı sağlayabilecek bir fırsat var önümüzde. Senelerdir konuşulan bu değişiklik bugün çok daha ciddi şekilde gündemde ve hem OSD, OYDER gibi sivil toplum kuruluşları hem de Turizm ve Maliye Bakanlıkları tarafından bu konuya olumlu bakılıyor. Karavanda ÖTV ticari araç vergileri seviyesine inerse karavan kendi ekosistemini yaratabilir” şeklinde konuştu. Özellikle ticari araç üretiminde Türkiye’nin çok güçlü bir konumda olduğunu ve ihracatta da ticari aracın gücünü vurgulayan Ekici, “Üst yapılı araçlar konusunda da üretim merkezi haline gelebiliriz. Turizme ve ihracata yapacağı katkının yanı sıra dünyaca ünlü karavan üreticileri yapılacak bu değişiklik sayesinde Türkiye’de üretime sıcak bakacak konuma gelirler. Avrupa’da yılda 132 bin adet karavanın trafiğe kaydı yapılıyor, Türkiye’de ise bu rakam çok düşük seviyelerde. Hem turizm gelirlerine katkı sağlar hem de yapılacak yatırımlarla ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlanmış olur” dedi.

KİRALIK KARAVAN

Avrupa'da sahiplik oranının da çok az olmadığını vurgulayan İnan Ekici, “Karavan sahipliğinin maliyeti içinde sürekli yaşanmadığı sürece yüksek oluyor. Türkiye’de özellikle tatil amaçlı kullanımda tüketiciler kiralama yolunu tercih ediyorlar. Biz pandemi öncesinde bu yönde adımlarımızı atmaya başlamıştık. 30 karavanla müşterilere hizmet veriyoruz. Moto karavan, çekme karavan ve bu sene off-road karavan da kiralamaya başladık. Özellikle motokaravana olan ilgi daha yüksek. Ortalama kiralama süresi 5 günü buluyor. Talep gösterenlerin ortalama yaşı ise 30-40 arası. Gelecekte de karavan ekosisteminin büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

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