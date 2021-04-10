‘Karavan talebine yetişemiyoruz’

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tatilcilerin tercihlerinde değişikliklere sebep oldu. İzole tatil arayışına girenler, yönünü doğa turizmine verdi. Karavan tatiline ise ilgi büyük ölçüde arttı. Turizmciler ve karavan üreticileri, karavan turizmine bu sezon talebin daha da artacağını öngörüyor. Sürdürülebilir turizm için kamp ve karavan turizmini önemsediklerini ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Karayolları Turizmi İhtisas Başkanı Kerem Serkan Çoban, AA muhabirine açıklamalar yaptı. Kamp ve karavan sektörüne yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini aktaran Çoban, bu konuda artan talebe yönelik Türkiye’nin adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Karavana ilginin doğru değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Çoban, son yıllarda Türkiye’de hem üretim hem kullanım alanında artış yaşandığını belirtti. Çoban, sektör olarak vergi ve sigorta kısmında bazı sıkıntılar olduğunu, bunların da aşılması gerektiğini sözlerine ekledi.



ÜRETİCİ SAYISI ARTTI

Yaklaşık 5 yıldır İzmir’de karavan üretimi yaptıklarını ifade eden Murat Yılmaz, salgından önce de karavana ilginin olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Gerçek anlamda talep patlaması ise salgınla oldu. Biz geçen yıl karavan yetiştiremedik müşterilerimize. Bu sene de ilgi aynen devam ediyor. Yine talep çok fazla. Üretici sayısının da artmasına rağmen taleplere yetişemiyoruz” diye konuştu. Üretici sayısının artmasıyla karavan alacakların daha dikkatli adım atması gerektiğine değinen Yılmaz, alım yaparken iyi araştırma yapılması, ihtiyacın doğru şekilde belirlenip karavan alınması gerektiğini vurguladı.



75 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Yerli üretimde marka sayısının hızla arttığını vurgulayan Yılmaz, “Karavan fiyatları 75 bin liradan başlıyor, 200 bine kadar çıkabiliyor. Fiyatlar markaya, donanıma göre değişiyor” dedi. Toplumun her kesiminin bir karavan tutkusu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Gerçekten bir sevda. Bir defa karavanla tatil yapan kolay kolay vazgeçemez. Ülke olarak da ciddi bir atağa geçtik. İhracatta yapılıyor. Gelecek yıllarda Türkiye, karavan üretiminde dünyaya yön verecek. Buna inancımız tam” değerlendirmesinde bulundu.

150 KAMP ALANI

AB ülkelerinde 5.8 milyon karavan olduğunu belirten Çoban, “Almanya’da 1.2 milyon karavanın hareket halinde olduğu biliniyor. Türkiye’de resmi bir rakam yok ama 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor” dedi. Satın almanın yanında kiralamanın da talep gördüğüne işaret eden Çoban, ulusal araç kiralama firmaların da artık bu konularda yatırım yaptıklarını ifade etti. Türkiye’de yerli üreticilerin de ciddi yatırımlar yaptıklarına değinen Çoban, “Çok yakında bu işin merkezi olan Avrupa’ya da çok ciddi karavan satan bir ülke olacağımıza inancımız tam” dedi. Avrupa ülkelerinde 2018 verilerine göre 25 bin karavan kamp alanı olduğunu vurgulayan Çoban, “Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya toplamın 70’ini oluşturuyor. Komşumuz Yunanistan’da 200’lerde. Biz de ise yaklaşık 150 olduğu tahmin ediliyor” dedi.

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