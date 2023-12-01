Memur, emekli ve kiracılar dikkat! Sadece 3 gün kaldı... İşte beklentiler

Haberin Devamı

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Kasım enflasyon verisi bekleniyor.

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,43 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 4 ayda alacakları zam oranı yüzde 29,40 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Kasım ayı enflasyon verisi 4 Aralık günü açıklanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Haberin Devamı

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

ASGARİ ÜCRET İÇİN DE BELİRLEYİCİ OLUYOR

Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için de belirleyici oluyor. Bağlayıcı bir rakam olmasa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranları da gündeme geliyor ve enflasyona göre zam oranları komisyon tarafından açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplantılarını gerçekleştirip yapılacak zam oranını belirleyecek. Asgari ücret güncel olarak 11 bin 402 lira olarak ödeniyor.

Haberin Devamı

İŞ YERLERİNE YAPILACAK KİRA ZAMMI BELLİ OLMUŞTU

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,43 yıllık yüzde 61,36 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,26 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,26 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55.30 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte iş yerlerine yapılacak yeni zam oranı belli olacak.