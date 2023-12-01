Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyici adımlar! Bankada mevduatı olanlar dikkat

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Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlara ilişkin olarak yeni adımlar attı. Faiz oranlarını belirlemede yetkili olduğunu açıklayan Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduata ilişkin faiz ödemelerine de açıklık getirdi.

TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30 Kasım 2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı asgari ve azami faiz oranlarını belirlemeye yetkilidir. Katılma hesabına sağlanacak getiriye ilişkin hususlar ise katılım bankacılığı esasları çerçevesinde Merkez Bankasınca belirleyecek.

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Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak.

Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı asgari ve azami faiz oranlarını belirlemeye yetkili olacak. Katılma hesabına sağlanacak getiriye ilişkin hususlar ise katılım bankacılığı esasları çerçevesinde Merkez Bankasınca belirlenecek.

REESKONT FAİZLERİ

Merkez Bankası'nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edildi.