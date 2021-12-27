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Mahkemeden Facebook ve WhatsApp kararı! Rekabet Kurumu haklı bulundu

#Whatsapp#Facebook#Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu'na karşı Facebook ve WhatsApp tarafından açılan ve veri paylaşımına ilişkin davada mahkeme davanın reddine karar vererek Rekabet Kurumu'nun tedbir kararını haklı buldu.

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Facebook ve WhatsApp'a mahkemeden şok eden karar çıktı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu'nun Facebook ve Whatsapp'a ilişkin olarak geçici tedbir kararı uygulamasında herhangi bir aykırılık görmedi.

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VERİ PAYLAŞIMI SORUN OLUŞTURMUŞTU

Rekabet Kurumu, Facebook'un Türkiye’de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu açıklamasının ardından tedbir kararı konulmuştu.

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Facebook ve Whatsapp bu tedbir kararını ortadan kaldırmak için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme sonucunda herhangi bir mevzuata aykırılık olmadığı ortaya çıktı.

Mahkemenin kararı şöyle:

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WhatsApp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook’un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, hâlihazırda Facebook tarafından WhatsApp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye’de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

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#Whatsapp#Facebook#Rekabet Kurumu

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