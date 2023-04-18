Lokumlar 50, şekerler 100, çikolatalar 300 lira... Tezgahlarda bayram şenliği

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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı, hazırlıklar hızlandı. Bayram alışverişinin adresi Eminönü’nde ise renkli şeker ve lokumlar tezgâhlarda yerini aldı. Ramazanda, depremlerin de etkisiyle eski tadını bulamayan Eminönü esnafı, bayram haftasında hareketin başladığını söylüyor. Bölgede uzun yıllardır dükkân işleten esnaf Erdal Yusufoğlu, “Ramazanda işlerimiz durmuştu ama şimdi satışlarımız iyi gidiyor. Eminönü ticaretin kalbi, herkes burada” diyor.

Vatandaş ise her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişi için Eminönü’nü tercih etmiş durumda. Rengârenk tezgâhların önünde her zamanki gibi şeker bayramı için hazırlık planı yapıyor. Ancak geçen yıla göre iki kattan fazla zamlanan ikramlık şekerler vatandaşın tadını biraz kaçırmış. Kilogram fiyatı 300 liradan başlayan çikolataya ise pek de müşteri yanaşmıyor. Geçen sene 220 lira olan çikolata 300, 340 olan da 440 lira etiketle satılıyor.

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LOKUM EN UYGUN SEÇENEK

Lokum da özellikle kahve ikramlarının vazgeçilmez tatlısı olarak Eminönü’nde yıldız ürünlerden biri. Elbette lokum fiyatlarında artış söz konusu. Ancak çikolata ve ikramlık şekerlerle kıyaslanınca daha uygun geleneksel tatlılardan biri olarak öne çıkıyor. Lokumun kilogram fiyatı da 50 liradan başlayıp çeşidine göre 180 liraya kadar çıkabiliyor. Şekerlerin kilosu ise 100-120 lira arasında. Tezgahlar renk renk şeker ve çikolatalarla süslenirken Hürriyet olarak bayram telaşını yerinde izledik.

Esnaf fiyat artış sebebine “rekabet” yorumunu yapıyor. “Daha pahalı olsa satamayız” diyen tezgâh sahipleri artan maliyetlerin kendilerini zorladığını da ekliyor.

Konuştuğumuz vatandaşlar ise ikramlık şeker fiyatlarının geçen yıla göre iki kattan fazla arttığını ama yine de Eminönü’nü mağazalara göre daha uygun olduğu için tercih ettiklerini söylüyor. Bayram alışverişine gelen Yalçın İşbilir’e fiyatları sorduk. İşbilir, “Fiyatlar normal gibi görünüyor ama biz yüzde 200 zam hissediyoruz. Geçen sene lokum 20 liraydı, bu sene 50 lira. Bütçemize göre alıyoruz” yorumunu yapıyor.

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TURİST KALABALIĞI

Lokum almak için Mısır Çarşısı’na girerseniz, dışarıdan daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Meyveli lokumlar 220 lira, fıstıklı lokumlar ise 480 lira. Mısır Çarşısı esnaflarından Sezai Ertürk, “Geçen sene 80 lira olan lokum şimdi 220 lira, 120 lira olan lokum ise bu yıl 480 lira” diyor. Ertürk, bayram yoğunluğunu ise şöyle anlatıyor: “Bayramı turistlerden dolayı yoğun geçiriyoruz, satışlarımız güzel gidiyor. Mısır Çarşısı’nda fiyatlar yüksek olduğu için yerli müşteri burayı çok tercih etmez, biz gelen turist gruplarıyla kazanıyoruz” şeklinde konuşuyor.

MAHMUTPAŞA ESKİ BAYRAMLARI ARIYOR

-Lokum ve şekerlere artan ilgi, bayramlık kıyafet düşünüldüğünde geçerli değil. Her yıl çoluk-çocuk bayramlık alışverişi için dolup taşan Mahmutpaşa’da esnaf durgunluktan şikâyetçi. Esnaf Hüseyin Öztürk, “Pandemiden beri işlerimiz düzelmedi. Fiyatlarda çok artış yapmadık. Hatta müşterilerimize kârdan düşürüp yardımcı oluyoruz ama ona rağmen eski günlerimizi arıyoruz. Fabrikalar da ekonomik risklerden dolayı ürün çeşitliliğini azalttı” dedi. 20 yıldır Eminönü’nde erkek takımları satan İbrahim Hancı ise “Eski bayramlar yok, alım gücü çok düştü. Geçen sene 500-600 liraya ceket, bin 200 liraya da takım elbiseyi satardık. Şimdi ceket 1000, takım 2 bin 500 lira oldu. Sokaklar kalabalık, hareketlilik var ama yüzde 90’ı boş kalabalık” diyor.

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‘KİMLİKSİZ ÜRÜN SAATLİ BOMBADIR’

-Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner vatandaşları açıkta satılan, kim tarafından üretildiği belli olmayan ürünlere karşı uyardı. Saner, “Kimliksiz ürünler sağlık açısından saatli bombadır. Mümkün olduğunca resmikontrollerden geçmemiş ürünlere itibar etmemek gerekir. Tüketici satın alırken dış ortamlara karşı korumalı yerlerden almalı. Tamamen açıktaki ürünlerde riskler çok fazla” dedi. Gıda güvenliğinin temelinin izlenebilirliğe dayandığını aktaran Saner, şöyle konuştu: “Kim üretmiş, son tüketim tarihi nedir, resmi kontrollerden geçmiş mi gibi bilgiler ancak etikette yer alır. Açıkta satılacaksa da esnafın ürün bilgilerini görünür bir şekilde tezgâhında bulundurması gerekiyor. Tüketici bunları sorgulamalı.”