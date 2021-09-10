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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

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Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşaatını tamamladığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, inşaatı bu sabah itibarıyla tamamlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal oldu.

Projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom'dan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, boru hattının yıl bitmeden faaliyete alınmasının planlandığı bildirilmişti.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya 22 Haziran'da, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.

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