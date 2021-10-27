Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Mahmut Uslu sessizliğini bozdu Üçkağıt yapmaya çalıştılar Aziz Yıldırım olsa...Mahmut Uslu sessizliğini bozdu! "Üçkağıt yapmaya çalıştılar! Aziz Yıldırım olsa..."#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisiŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisi#Koronavirüs
Girilemez denilen noktaya dev operasyon Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma'Girilemez' denilen noktaya dev operasyon! Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma#Terörle Mücadele
İranlı pilotu iste böyle kurtardık Film senaryosu gibi plan: Türkiyeye teşekkür ettiİranlı pilotu iste böyle kurtardık! Film senaryosu gibi plan: Türkiye'ye teşekkür etti#İran
Tezkere oylamasında dikkat çeken anlar Yanlışlıkla evet dediTezkere oylamasında dikkat çeken anlar! Yanlışlıkla 'evet' dedi#HDP
Birçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor Haklarınızı alıp emekli olabilirsinizBirçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz#Tazminat
Cumhuriyet’ten ilham alan ÇinlilerCumhuriyet’ten ilham alan Çinliler#Çin
Shiba Inude neler oluyor Şaka gerçeğe dönüşüyorShiba Inu'de neler oluyor? Şaka gerçeğe dönüşüyor#Shiba Inu
Dehşet evi dünyanın kanını dondurdu... Üç çocuk bir yıl boyunca cesetle yaşadılarDehşet evi dünyanın kanını dondurdu... Üç çocuk bir yıl boyunca cesetle yaşadılar! #ABD
Dahiyane bir formül İşte ortaya çıkış süreci...Dahiyane bir formül! İşte ortaya çıkış süreci...#Bedri Baykam
Çinden dünyayı şoke eden adım: Gizemli silah uzaya gönderildiÇin'den dünyayı şoke eden adım: 'Gizemli silah' uzaya gönderildi!#Çin
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem olduKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu#Ünlüler Ve Kardeşleri
Fenerbahçeden sabaha karşı 03.12de açıklama Kabul edilemez, imkansız...Fenerbahçe'den sabaha karşı 03.12'de açıklama! "Kabul edilemez, imkansız..."#Fenerbahçe Beko
Bir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyorBir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyor#HDP
HABERLEREkonomi Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

#Küresel Piyasalar#Avrupa Merkez Bankası#Ecb
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesine karşın Çin'de emlak sektörü kaynaklı riskler ve ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Haberin Devamı

Dün, New York borsasında güçlü 3. çeyrek şirket karlılıklarıyla S&P 500 endeksi ve Dow Jones endeksi rekor kapanış yaptı.

Endekslerin rekor kapanış yapmasına karşın, kapanışa yakın artan satış baskısı Asya borsaları ile yeni günde de taşındı. Çin'de sorunlu emlak sektörüne ilişkin olumsuz haber akışı sürüyor.

Çin'in, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan emlak şirketi Evergrande'nin sahibine borçlarını kendi cebinden ödemesini tavsiye etmesi piyasalarda risk iştahını düşürdü.

ARTAN VAKALAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Analistler, Çin'in Evergrande'ye karşı tutumunun genel olarak konut sektörüne olan tutumunu yansıtabileceğini aktararak, benzer sıkıntıların farklı şirketlerde yaşanabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Çin ile ABD arasındaki tansiyon ise ABD'de alınan kararla yeniden yükseldi. ABD, China Telecom'un ülkedeki operasyon iznini iptal ederken, bu durumun Çinli teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da küresel ölçekte risk iştahını düşüren etkenlerin başında geliyor. Artan vakalar, önlemlerin gevşetilmesini engelleyerek ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Haberin Devamı

İlgili Haberler:

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem olduAlec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

ABD'de dün yüzde 1,61'e kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizi, bu seviyeden tekrar yükselişe geçmesinin ardından şu sıralarda yüzde 1,63 seviyesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,04 yükseldi. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının yatay seyrettiği görülüyor.

Avrupa tarafında, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesinde dün alıcılı bir seyir izlendi. ECB'nin, yarınki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, destekleyici tutumunu da sürdüreceği tahmin ediliyor.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ BASKI UNSURU

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Asya'da ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler, piyasaları baskılayan unsur olarak dikkati çekiyor.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Antohny Blinken'in Tayvan'a Birleşmiş Milletler'de daha önemli bir rol verilmesini istemesi ve ABD'nin China Telecom'un faaliyet iznini iptal etmesinin ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

BIST100 1500'ÜN ÜZERİNDE

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,78 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,52 geriledi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste yedinci güne taşıyarak günü yüzde 1,09 artışla 1.509,20 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

Dolar/TL ise dün yüzde 0,47 gerileyerek 9,5439'a inmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5420 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçlara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte çoğunlukla beklentileri aştığını belirterek, borsada hisse ve sektör bazlı ayrışmaların etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küresel Piyasalar#Avrupa Merkez Bankası#Ecb

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!