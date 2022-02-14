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Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi

#Kur Korumalı Mevduat#Mahmut Gürcan#Ekonomianasayfa
Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi

Sultanbeyli’de iş insanları ve sanayicilere yönelik düzenlenen Ekonomi Buluşmaları’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşımızın ilgisi yüksek. Cuma akşamı itibarıyla kur korumalı TL mevduat hesabında 349 milyar liralık bir bakiye oluştu” dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sultanbeyli’de Ekonomi Buluşmaları isimli bir program düzenledi. Program kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ilçedeki iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. Açılış konuşmasının ardından Gürcan, alınan tedbirler, atılan adımlar, kur korumalı mevduat hesabındaki son durum ve gıdadaki KDV indirimi gibi ekonomideki son gelişmelere yönelik bir sunum yaptı.

Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi

Sultanbeyli’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ve iş insanları katıldı.

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Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla iş insanlarımızı buluşturmak, istişare etmek ve ülkemiz ekonomisine yararlı olacak konuları hep birlikte ele almak çok kıymetli bir çalışma. Bu önemli toplantıda bizleri yalnız bırakmayan katılımcılarımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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“GÜÇLÜ BİR ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR”

Üretim kapasitesini güçlendirdiklerini söyleyen Gürcan, “İmalat yapacak olan sanayicimize ciddi bir destek verildi, vermeye de devam ediyoruz. Güçlü bir üretim kapasitemiz var. Ciddi de bir ihracat potansiyelimiz var. 180 ülkeye ciddi ihracat yapıyoruz. Yüksek miktarda yatırım çeken bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Bunlardan dolayı da yeni Türkiye ekonomi modelini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dönem açıklamış oldu. Amacımız cari açığımızı kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağından çıkmak, kişi başına düşen milli geliri yukarıya çıkarmak, küresel değer zincirinde Türkiye’yi hak ettiği gibi en üste çıkarmayı hedefliyoruz. Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşımızın ilgisi yüksek. Cuma akşamı itibariyle kur korumalı TL mevduat hesabında 349 milyar lira bir bakiye oluştu. Bu gerçekten ciddi bir rakam, vatandaşımızın buraya olan talebi, güveni çok önemli” ifadelerini kullandı.

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GIDADAKİ KDV ORANI YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLDÜ

KDV’nin sadeleştirmesi yönündeki ilk adımı atarak gıdadaki KDV oranını yüzde 1’e düşürdüklerini belirten Gürcan, “Bakliyat ürünlerinde, temel gıda maddeleri, sebze, meyve ürünleri, kuruyemiş, muhtelif baharat ve bebek mamaları gibi gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Bu da inşallah toplumun refahını artırmak hem de toplum üzerindeki enflasyon baskısını azaltarak vatandaşımız için daha olumlu bir netice getirecektir. Vatandaşımızın bu konuda hassas olması, KDV indiriminden önceki ve sonraki fiyatları takip etmesi, gerekirse bunu yetkili mercilere düşürmeyen firmaları şikayet etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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“ÖZEL SEKTÖRDE DIŞ BORÇ 115.5 MİLYAR DOLARA KADAR GERİLEDİ”

Bankacılık sektörünün çok güçlü olduğunu söyleyen Gürcan, “Politika faizlerini aşağıya doğru çektik inşallah bundan sonra da hiçbir zaman yukarıya doğru seyretmeyecek. Dünya genelinde de politika faizleri enflasyonun çok altında. Finansal kesim dışındaki firmaların net dışı yükümlülükleri 2017’den bu yana 72.3 milyar dolar azalmıştır. Özellikle kur riskine karşı özel sektörün doğal bir korumasını sağlamıştır. 187.8 milyar dolarlık dış borç şu an itibariyle özel sektörde 115.5 milyar dolara kadar gerilemiştir. Olumlu bir hava var. Bankacılık sektörümüzde sermaye yeterlilik oranlarımız çok iyi yüzde 18.3 seviyesinde normalde bunun alt yasal sınırı yüzde 8, hedef oranı da yüzde 12 ama Türkiye’deki sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.3 seviyesinde. Bankacılık sektörümüz çok güçlü bir görünüm gösteriyor.” diye konuştu.

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“TÜRKİYE’NİN GENEL BÜTÇESİNDEKİ BOZULMA ÇOK SINIRLI KALDI”

Gürcan, “2021 yılı itibariyle yeni kurulan şirket sayısı 111 bin 100 seviyelerine yükseldi. Kapanan şirket sayısı da 15 bin 900’ken 2021’de 17 bin 200 seviyelerinde yüzde 7’lik bir artış göstermiş. Konkordato ilan eden şirket sayımız da 2021 yılı itibariyle 298’e kadar geriledi ciddi bir iyileşme var. Salgına rağmen Türkiye’nin genel bütçesindeki bozulma çok sınırlı kaldı. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tarımsal desteklerimizi çok iyi bir seviyeye çıkardık. Bu yıl 29 milyar liralık tarımsal destek vereceğiz” dedi.

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#Kur Korumalı Mevduat#Mahmut Gürcan#Ekonomianasayfa

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