İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu

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Tata Group'un bugün yaptığı açıklamaya göre Türk Hava Yolları'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Hindistan'ın hava yolu şirketi olan Air India'nın CEO'su ve Genel Müdürü oldu.

Yeni atamayı açıklayan Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, İlker Aycı'nın görev yaptığı süre boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Chandrasekaran, Aycı'yı Tata Grubu'na davet etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

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İlker Aycı da yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada Air India'ya liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve Tata Group'a katılmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti

OCAK AYINDA İSTİFA ETTİ

İlker Aycı ocak ayında THY bünyesindeki görevinden istifa etmişti. Aycı’dan boşalan koltuğa THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirilmişti.

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