Altın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir

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Geçtiğimiz cuma günü ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeninde tansiyonun yükselmesiyle, ons altın fiyatlarında 'güvenli liman' etkisi çalışarak, 3 ayın zirvesini gördü. Cuma günü, ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yapması ve sonrasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemesi dünyada 'savaşa hazırlık' olarak yorumlanırken; piyasalarda hareketlilik yaşandı. Küresel borsalar sert aşağı geldi; ons altın fiyatı ise 1840 dolar seviyesinden 1865 dolara kadar yükseldi.

Yeni haftada, piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının devam etmesi beklenirken, gözler Ukrayna kriziyle ilgili haber akışlarında olacak. Diğer taraftan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki sıkılaşma fiyatlanması sürerken; kısa vadede ons altında sert fiyat hareketleri görülebilir.

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FED GÜNDEMDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta perşembe günü beklentilerin üzerinde gelen ABD ocak ayı enflasyon verisi sonrası, küresel piyasalarda risk iştahı azalmış; ons altın fiyatı ise 1821 dolar ile 1841 dolar seviyesi arasında dalgalanmıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, 2 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.40 yılın zirvesini yenileyen ABD enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha agresif sıkılaşma ihtimalini kuvvetlendirdi. Fed'in 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısında faiz artırım beklentisi 0,50 baz puana yükseldi. Fed'in agresif sıkılaşmaya gitmesinin altın fiyatları üzerinde negatif etki yaratması beklenirken; yeni haftada Fed üyelerinin konuşmaları belirleyici olacak.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftayı 1861 dolar seviyesinde tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1859 dolar seviyesinden başladı. Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1862 dolar seviyesini; en düşük ise 1850 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.28 oranında düşüşle 1856 dolardan işlem gördü.

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Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 811,76 lira seviyesini, en düşük ise 803,23 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:40 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 809,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1326 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 457 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 808 lira seviyesinden tamamlarken; yeni güne 806 lira seviyesinden başlamıştı.

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ONS ALTINDA VOLATİLİTE CİDDİ ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü





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Son zamanlarda güvenli liman fiyatlamalarının ön plana çıktığı ons altında, son olarak cuma akşamı Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyonu yükseltecek haber akışlarının etkisi ile 1865 seviyesi test edildi. Rusya’nın bu hafta içerisinde Ukrayna’ya saldırı girişiminde bulunacağına dair haber akışları düşünüldüğünde, yeni haftada da jeopolitik risk fiyatlamalarının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, geçtiğimiz perşembe günü açıklanan ABD TÜFE verileri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 90 civarına doğru gelmesi de; bu hafta Fed sıkılaştırması konusunun revaçta olmaya devam edeceğini göstermekte.

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Kişisel Görüş: Fed sıkılaştırması ve jeopolitik risklerin gündemin en üst sıralarında yer almasını beklediğim yeni haftada da; ons altında volatilite ciddi bir oranda artış gösterebilir. Borsalara gelen satışlarda; güvenli liman fiyatlamalarının bir süre daha devam edebileceğini söyleyebileceğim değerli metal için, bir süre sonra ABD dolarında yaşanması muhtemel güçlenmeye paralel olarak da satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Ayrıca, majör merkez bankalarının sıkılaştırmasına yönelik artan beklentiler ve jeopolitik risklerin küresel büyüme üzerinde oluşturmasını beklediğimiz yavaşlama da; altın talebine dair endişelerle birlikte fiyatları baskılayabilir. Teknik konuşmanın riskli olmasına karşın; en az iki günlük kapanış itibariyle 1877 dolar seviyesi üzerinde kalınmadığı sürece; emtia üzerinde yeniden satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Şayet 1877 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda ise; yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.

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KISA VADEDE RUSYA HABERLERİ ETKİLİ OLACAKTIR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti





Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askeri yığınağına ilişkin gerilimler, güvenli liman talebi ve potansiyel arz kesintilerine ilişkin endişeler arasında emtia fiyatlarında da keskin etki görüyoruz. Piyasalarda riskten kaçınma ve dünya çapında enflasyondaki artış ve orta vadede Fed'in faizleri artırma dinamiğiyle eşleşecektir, dolayısıyla fiyat belirlenmesi aşamasında çok belirsizlik ortaya çıkıyor. 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin oranı 2019'dan beri en yüksek seviyede, şu an ise bilindik korelasyonu bozucu bir jeopolitik gerilim dinamiği var.

Finansal piyasalardaki gerilim, askeri operasyon ihtimali ve buna cevap olarak Rusya'yı finansal sistem dışına itecek yaptırımlar çerçevesinde. Bunun henüz kalıcı bir etki yaratıp yaratmayacağı belli değil. Eğer yeni aksiyonlar olmazsa piyasa bu durumu kanıksar ve geniş dönem Fed hareketlerine bakar. Kısa vadede ise Rusya haberleri etkili olacaktır.