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HABERLEREkonomi Haberleri

Kritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin

#Goldman Sachs#Fed#Faiz
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahmin

Goldman Sachs, enflasyon artışının Fed’i bu yıl dörtten fazla faiz artırımına itebileceğini söyledi. Aynı zamanda Fed'in bilanço küçültülmesine yönelik açıklamasının da temmuz ayında gelebileceği belirtildi.

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Goldman Sachs, Fed'in bu yıl dört faiz arttırımı yapmasını beklese de enflasyondaki artışa bağlı olarak fazlasının da olabileceği görüşünde. 

ABD'li yatırım bankasından ekonomist David Mericle müşterilere, “Fed'in enflasyon tablosu değişene kadar her toplantıda sıkılaştırıcı önlemler alacağını” belirtti. Riskin mart itibariyle güçleneceği de belirtiliyor.

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Beklenenden daha agresif bir faiz tutumunun yansıtılacağı toplantılar kapsamında David Mericle beklenen faiz artışı tarihlerini de açıkladı.

Mericle, toplamda 4 faiz artışının mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılacağını duyururken enflasyon tablosu değişene kadar da her toplantıda sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurdu.

2018 ARALIK'TAN BERİ İLK KEZ

Fed salı günü toplanacak ve faiz kararına yönelik açıklamasını çarşamba günü duyuracak. Bu toplantıda faiz oranlarıyla ilgili herhangi bir adım atılmayacağı düşünülüyor.

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Ancak ilk adımın mart ayında kesin geleceğini faizlerde yükseliş yaşanacağı da ifade ediliyor. Bu durum gerçekleşirse Fed 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez faiz arttırmış olacak.

Faiz oranlarının artışında 40 yılın en yüksek hızla seyreden enflasyonunun önlenme amacı yer alıyor.

TEMMUZDA BİLANÇO KÜÇÜLTMEYE BAŞLAYACAK

Goldman Sachs yetkilileri Fed'in temmuz itibariyle de bilanço küçültme açıklamalarının geleceğini öngörüyor.

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Mericle, aynı zamanda Covid yayılımından kaynaklanan ekonomik komplikasyonların, artan talep ile kısıtlı arz arasındaki dengesizlikleri ağırlaştırdığını söyledi.

İkinci olarak, artan işsizlik yardımlarının süresi dolmuş ve işgücü piyasasının gevşemesi gerekmesine rağmen, ücret artışı, özellikle düşük ücretli işlerde yüksek seviyelerde devam ediyor.

 

 

 

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#Goldman Sachs#Fed#Faiz

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