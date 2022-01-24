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BtcTurk'te erişim sıkıntısı devam ediyor! Şirketten açıklama geldi... İşte nedeni

#Btcturk#Erişim Sıkıntısı#Arıza
BtcTurkte erişim sıkıntısı devam ediyor Şirketten açıklama geldi... İşte nedeni

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk'e saatlerdir erişim sağlanamıyor. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada söz konusu durumdan şikayet ederken, şirketten yapılan açıklamada, arızanın servis sağlayıcılardan kaynaklandığı ifade edildi.

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Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan BtcTurk’un internet sitesi ile mobil uygulamalarında erişim problemi yaşanıyor.

Saatlerdir devam eden erişim problemi ile ilgili olarak şirketten de açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu ifade edilirken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yine şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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BtcTurkte erişim sıkıntısı devam ediyor Şirketten açıklama geldi... İşte nedeni

KEREM TİBUK: ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO’dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

503 HATASI NEDİR?

BtcTürk hata kodu 503, sunucu tarafında bir hata olduğunu ve gelen isteklerin işlenemeyebileceğini belirten HTTP hata kodlarından bir tanesidir. “Service Unavailable” hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

 

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#Btcturk#Erişim Sıkıntısı#Arıza

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