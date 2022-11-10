Kripto paralarda kaos! Binance satın almadan vazgeçti, piyasa iyice karıştı

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Uzun süredir ayı piyasasından kurtulamayan kripto paralara bir darbe de borsalardan geldi. İşlem hacmi bakımından dünyanın en güçlü üçüncü kripto para borsası FTX’in likidite sorunu yaşaması nedeniyle Binance’tan yardım istedi. Binance CEO’su Zhao ise, FTX’i almayı planladıklarını açıkladı. Ancak sonrasında planlar değişti ve Binance satın almadan vazgeçti.

BINANCE ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Binance, likidite krizi içine giren rakibi FTX’i kurtarmak için yaptığı bağlayıcı olmayan anlaşmadan geri çekildi.

Binance yaptığı açıklamada, şirketin finansal durumunun gözden geçirilmesinin ardından FTX ile yapılmış olunan bağlayıcı olmayan anlaşmanın ilerletilmemesine karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Başlangıçta, umudumuz FTX'in müşterilerinin likidite sağlamaları için desteklenmesiydi, ancak işler bizi kontrolümüzün veya yardım kabiliyetimiz ötesinde" denildi.

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FTX 3 günde 6 milyar dolar sermaye çıkışı yaşanmasının ardından likidite krizi içine girmişti.

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DEV GİRİŞİM SERMAYESİ FTX’TEKİ YATIRIMLARINI SIFIRLAYACAK

FTX’e bir darbe de dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden olan Sequoia Capital’den geldi. Sequoia Capital, zor durumdaki FTX’de risklerin sınırlı olduğunu, Binance ile FTX arasındaki kurtarma anlaşmasının çökmesi sonrasında FTX’teki tüm yatırımını çekeceği konusunda yatırımcılarına güvence verdi.

Sequoia Capital yaptığı açıklamada, üçüncü global büyüme fonunun FTX ve FTX.US'de 150 milyon dolar riski bulunduğunu, bunun fonun toplam taahhüt edilmiş sermayesinin yüzde 3'ünden az olduğunu belirtti.

Sequoia Capital'den önce de kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Dijital, FTX'deki riskini 47,5 milyon dolar azaltacağını açıklamıştı.

Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, Binance'nin FTX'i kurtarma planından önce yaptığı açıklamada FTX'deki toplam risklerinin 76,8 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

ABD, FTX’E SORUŞTURMA BAŞLATTI

Zor duruma düşen FTX’e ABD’de regülatörler soruşturma başlattı. Müşteri fonlarının nasıl yönetildiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında

ABD'den FTX'e soruşturma SEC'in, FTX'in müşteri varlıklarının ayrı tutulması ve müşterilere karşı pozisyon alınmamasına yönelik menkul kıymet yasalarına uyup uymadığını incelediğini öne süren kaynaklar, incelemenin aylar önce başladığını da iddia ettiler.

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Bloomberg News'un haberine göre de ABD'de CFTC de FTX'e yönelik soruşturma başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı ise FTX konusundaki sorulara yanıt vermedi.

BITCOIN’DE 4 GÜNDEKİ KAYIP YÜZDE 26

Yaklaşık bir yıldır düşüş trendi içinde olan, bir yıl boyunca ortaya konan hedef fiyatların hiçbiri tutmayan Bitcoin’de gerileme hızlı oldu. 4 gün önce 21 bin doların üzerine çıkan Bitcoin son gelişmeler ışığında 15 bin 555 dolara kadar geriledi. Çok kısa sürede büyük zararda olan yatırımcısına bir zarar kapısı daha açan Bitcoin yüzde 26’lık geri çekilme yaşadı. Bitcoin tarihi zirvesinden ise yüzde 76 geride bulunuyor.

Bitcoin şu sıralar yüzde 11 civarında düşüşle 16 bin 300 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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ETHEREUM DA ÇAKILDI

ETHEREUM fiyatları da geriledi. Merge güncellemesiyle sıçrama yapması beklenen ancak hiçbir gelişme olmayan Ethereum, son yaşanan sorunlar nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Ethereum yüzde 11 oranında düşüşle 1166 dolardan alıcı buluyor.

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SOLANA İYİCE DİBE GERİLEDİ

Bir dönem sözde analistler tarafından parlatılan ve yatırımcıların büyük zarar etmesine neden olan Solana 12 dolara kadar geriledi. Bir yıl önce 260 dolardan işlem gören Solana bugün 12,37 doları gördü. Bir yılda yatırımcısına yüzde 95 kaybettiren Solana şu sıralar yüzde 31 oranında düşüşle 15 dolardan işlem görüyor.

DOGECOIN DE DÜŞÜŞTE

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yorumlarıyla yükseliş gösteren Dogecoin son düşüş dalgasında kayba yöneldi. Dogecoin yüzde 5 oranında düşüşle 0,08140 dolar seviyesinden satılıyor.

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KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!

Ülkemizde kripto para konusunda herhangi bir regülasyon bulunmuyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de durum farklı değil. Yurt dışı menşeli ya da yerli kripto para borsalarına yatırım yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kripto para işlemleri yapıldıktan sonra kripto paraların borsalarda değil, soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Böylece kripto para borsası batsa da cüzdanınızdaki kripto varlıklar bu olaydan etkilenmemiş oluyor.

Ayrıca kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için paranız bir anda katlanabilirken bir anda da sıfırlanabiliyor. Bu riski azaltmak için sürekli stoploss noktasını belirlemeniz ve her gün stop noktalarına yönelik satış emirlerini girmeniz gerekiyor.

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UZMAN, ANALİST, YORUMCULARIN TAVSİYELERİNE İNANMAYIN

Bunun yanında kripto para uzmanı, analisti, yorumcusu olarak kendini tanıtan, videolar çeken, tweet atan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Bu kişiler ya bir kripto para borsasının çalışanı ya da kendi elinde tuttuğu kripto varlıklara yatırımların artması için olumlu yorum yapanlardan oluşuyor. Kripto para borsası çalışanları şirketleri komisyon alsın diye uygun olmayan tavsiyelerde bulunup yatırımcılarına kaydettirebiliyorlar. Devlet tarafından da kripto para konusunda herhangi bir lisanslarının bulunmaması nedeniyle yaptıkları yorumlar bağlayıcılık sağlamıyor ve bu da kontrolsüz olmasından dolayı tehlike oluşturuyor. Son bir yılda yapılan analiz ve yorumlara bakıldığında sözde uzman, analistlerin yaptıkları değerlendirmelerin ne kadar boş olduğu net olarak görülüyor. Kripto para yatırımı yaparken her türlü riski göze alıp, kontrollü işlem yapılması gerekiyor.