Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ve Anayasa değişikliği

Haberin Devamı

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunda AK Parti heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi nedeniyle pusuya yatanlar çoktu. HDP üzerinden Cumhur İttifakı’nda çatlak meydana getirmeyi planlıyorlardı. MHP’nin hassasiyetlerini kaşıyarak Cumhur İttifakı’nda kriz çıkaracaklarını sandılar. Bahçeli heveslerini kursaklarında bıraktı. “Sosyal medyadan Milliyetçi Hareket Partisi’ne asla istikamet çizilemeyecektir” dedi. “AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır” diye konuştu.

Bahçeli’nin sağduyulu duruşu nedeniyle Cumhur İttifakı bu süreçten güçlenerek çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin görüşmesine geçmeden önce AK Parti heyetinin CHP, İYİ Parti ve HDP’yi ziyaretinin perde arkasını aktarmak istiyorum.

Haberin Devamı

CHP’NİN TAVRI OLUMSUZ

AK Parti heyeti, “Anayasa değişikliği metniyle gelmedik. Çünkü o zaman sizin düzenlemeyle ilgili değerlendirmenizi almak durumunda kalırdık. Oysa biz sizin Anayasa değişikliği konusunda katkınızı talep ediyoruz” diyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliği hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

CHP, Anayasa değişikliğini doğru bulmadığını ifade ediyor. Meclis’e sundukları yasa değişikliğine destek verilmesini istiyor. Prensip olarak temel hak ve hürriyetlerin referanduma götürülmesine karşı olduğunu söylüyor.

HDP’NİN TALEBİ NE OLDU

HDP ise başörtüsü yasağı karşısındaki tavırlarının net olduğunu ifade ediyorlar. Anayasa değişikliğine destek verecekleri izlenimi veriyorlar. HDP’nin hasassiyet gösterdiği nokta aileyle ilgili düzenlemede ortaya çıkıyor. HDP, Anayasa’nın 41. Maddesi’nde yapılan düzenlemede kadınların haklarının korunmasını istiyor. Kadın-erkek eşitliğinin daha güçlü bir şekilde vurgulanmasını öneriyor. Zaten AK Parti’nin hazırladığı teklifte, “Aile; kadın ve erkek arasında kurulur ve bunların eşitliğine dayanır” deniliyor.

İYİ PARTİ’NİN SORUSU

Görüşmede İYİ Parti’den ilginç bir soru geliyor. İYİ Parti heyeti, “Anayasa değişikliği 400’ün üzerinde bir oy oranıyla kabul edilse dahi referanduma götürecek misiniz?” diye soruyor. AK Parti heyeti, “Hayır. 400’ü geçerse referanduma götürmeyiz” diye yanıt veriyor. İYİ Parti heyeti de temel hak ve hürriyetlerin referanduma götürülmesini doğru bulmadıklarını ifade ediyor.

Haberin Devamı

ERDOĞAN KİME MESAJ VERDİ

AK Parti heyeti görüşmeye ilişkin izlenimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıyor. Erdoğan, kabine toplantısından sonra, “Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz de Meclis’te bu değişikliği doğrudan kabul edebilecek bir çoğunluğun doğrudan sağlanabilmesidir” diye açıklama yaptı. Muhalif medya bunu, Erdoğan geri adım attı diye sundu ama Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğine teklif vermeleri için muhalefete mesaj verdi. Erdoğan, muhalefete zeytin dalı uzatarak, “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” demişti.

Dün de iki lider bir araya gelerek, Anayasa değişikliğinin yol haritasını belirlediler. Anayasa değişikliği Meclis’e sunulacak seviyeye geldi.

Haberin Devamı

AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı Anayasa değişikliği için yetmiyor. HDP’nin destek vermesi bekleniyor. İYİ Parti tereddütlü. CHP ise karşı.

Ancak Anayasa değişikliği referanduma gidecek şekilde 360’ın üzerinde bir destek sağlarsa, esas olan son tur oylamada CHP ile İYİ Parti referanduma gitmemesi için destek verip 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilmesini sağlar mı? Neden olmasın?

6’LI MASADA KARŞILIKLI OPERASYONLAR

17 Kasım’da yapılacak toplantı öncesinde 6’lı masada gerilim büyüyor. Birbirlerine medya üzerinden operasyon çekiyorlar. Bu gidişle 6’lı masa birbiriyle kavgalı olan koalisyon hükümetlerine dönmek üzere. Daha bunlar iyi günleri. Çünkü turpun büyüğü heybede. Cumhurbaşkanı kim olacak, milletvekili listeleri nasıl şekillenecek? Bunlar 6’lı masanın önünde çok ciddi kriz konuları olarak duruyor.

Haberin Devamı

1) Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun bir dayatma içinde olmasını istemiyor. “Noter değiliz” diye tepkisini ortaya koymuştu.

2) İYİ Parti, Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağına inanıyor. Akşener, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantıya İYİ Parti’nin eğilimini belirleyerek gidecek. Kılıçdaroğlu’na partim seni düşünmüyor diyecek.

3) Meral Akşener, “Başbakanlığa talibim” dedi ama İYİ Parti tabanında cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki baskılar artıyor. Ama henüz imza toplanması aşamasına gelinmiş değil. Akşener istediği anda, yarım saat içinde imzalar hazır olacak şekilde çalışılıyor.

4) İYİ Parti, Akşener olmazsa Mansur Yavaş’ı istiyor. Ama Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rağmen adım atmayı düşünmüyor.

Haberin Devamı

5) Akşener’in, Hüseyin Baş’ı 6’lı masaya ekleme manevrası ise ters tepti. DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi masanın genişlemesini istemiyor.

6) Akşener, Mansur Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu’na, 6’lı masanın diğer ortakları ise Hüseyin Baş üzerinden Akşener’e operasyon çekiyor.

‘AK PARTİ TARİHİN EN YÜKSEK OYUNU ALACAK’ İDDİASI

SİNAN Burhan’ın başkanı olduğu Anadolu Yayıncılar Derneği’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ile bir grup gazeteci bir araya geldik.

Erkan Kandemir bir süredir, “Bu seçimlerde en yüksek oyumuzu alacağız” dediği için bunu ne dayandırdığını ve elindeki verileri merak ediyordum. Çünkü en çok endişe ettiğim nokta, AK Parti’nin erken havaya girmesiydi. AK Parti’nin en büyük rakibi erkenden rehavete kapılmak olur. Rüzgâr döndü. Ama daha yapılması gereken çok şey var. Kandemir, “Yılbaşından sonra atacağımız adımlarla oyumuzun daha artacağını görüyoruz” dedi.

Memurlar, emekliler, asgari ücretliler... Geliyor gelmekte olan.

MADDE MADDE

1) Erdoğan’ın dışarıdaki küresel liderliği içeride ise seçmene verdiği güven AK Parti’yi toparladı, yeniden yükselişe geçirdi.

2) AK Parti sahadaki zorluklardan besleniyor. Ekonomik sorunları çözmeden seçimin kazanılamayacağını görüyor. Yeni tedbirler yolda.

3) AK Parti söylem üstünlüğünü yeniden ele geçirdikten sonra siyaset üretmeye başladı. Önümüzdeki 3 ayı Türkiye Yüzyılı çalışmaları ile geçirecekler. Bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri sahada olacaklar.

4) Erdoğan mitingleri sürdürecek. 26 Kasım’da Davutoğlu’nun memleketi Konya’da, 27 Kasım’da İstanbul’da AK Parti Teşkilatıyla Galatasaray’ın Nef Stadyumu’nda, 3 Aralık’ta Şanlıurfa’da, 10 Aralık’ta ise Samsun’da olacak.

5) 6’lı masanın giderek bir umut olmaktan çıkması, AK Parti’ye yönelişte etkili oluyor.

DOĞRU SİYASET

Erkan Kandemir, “Doğru adımlar, doğru adamlar ve doğru söylemle tarihimizin en yüksek oyunu alacağımıza inanıyorum” diyor. AK Parti çıtayı yüzde 46-47’ye çekmiş durumda.