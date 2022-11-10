‘Vatandaşla devlet arasında mülkiyet sorunu kalmayacak’

Haberin Devamı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile 1 milyon vatandaşın 2B ve diğer mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Bakan Kurum, “2025 yılına kadar, vatandaş ile devlet arasında tek bir mülkiyet sorunu bırakmayacağız. 100 milyon metrekare Hazine taşınmazını turizm, sanayi, sağlık, eğitim, hayvancılık yatırımları için yatırımcılarımıza sunacağız. 300 milyon metrekare Hazine arazisini rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurulmak üzere kamuya ve özel iştiraklere sunacağız. Sadece 2022 yılında, 53 milyar lira yatırım tutarlı, yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğündeki taşınmazı yatırımcılarımızın hizmetine tahsis ederek, on binlerce kardeşimize iş imkânı sağladık” dedi.

Gözden Kaçmasın Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi Haberi görüntüle

900 MİLYAR YATIRIM

Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan sosyal konut seferberliğine değinen Bakan Kurum, “500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimiz, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493’ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar” dedi. Kuraların mart ayında tamamlanacağını ifade eden Kurum, “Hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemiz 900 milyar liralık yatırım değeriyle, ekonomimize 2 trilyon liralık katma değer üretiyor, 250 sektörü harekete geçiriyor, bu sayede 200 bin kardeşimize yeni iş imkânı sağlıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

SOSYAL KONUTTA İHALELER HAZIR

Sosyal konut projesi kapsamında inşaatların başladığını dile getiren Kurum, “25 Ekim’de, yani 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde, aynı anda tam 17 ilimizde, ilk 5 bin 615 yuvamızın temel atma törenini; Sincan Lale Meydanını dolduran on binlerce kardeşimizle birlikte, coşku içerisinde gerçekleştirdik. Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız 9 Kasım itibariyle 15 bin 576 sayısına ulaştı” dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe teklifi ile bakanlığa bağlı kuruluşların 2022 yılı faaliyetlerine dair bilgi veren Bakan Kurum, 2023 yılı Bütçe Teklifinde; Bakanlığın bütçesinin 24 milyar 321 milyon 48 bin lira olarak yer aldığını söyledi. Kurum ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 3 milyar 68 milyon 236 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin 1 milyar 603 milyon 859 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığı bütçesinin ise 154 milyon 182 bin lira olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın Yeni gündem: Tridemi Haberi görüntüle

TOGG HAZIRLIĞI

Yerli otomobil TOGG için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan Kurum, “Sıfır emisyon üreten, çevreyi kirletmeyen yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, şehirlerimizi TOGG’a hazırlıyoruz. Yine vatandaşımızın; akıllı uygulamaları, akıllı trafik ve ulaşım elamanlarını kullanarak şehrin her yerine 15 dakikada ulaşabilmesini sağlayacak yenilikçi bir strateji üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

DEPOZİTO NOKTALARI

“Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salımını engelledik” diyen Kurum, “Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıyı, depozitoda da göstereceğiz. Depozito yönetim sistemini; 2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde 7 bin depozito iade noktasında gerçekleştireceğiz. Sıfır atık projesi çatısı altında uyguladığımız tüm bu çalışmalarla; 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27.2’ye çıkardık. 2023 yılında inşallah bu oranı önce yüzde 35’e, 2035 yılında yüzde 60’a çıkaracağız” ifadelerini kullandı.