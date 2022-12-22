Kıdem tazminatında bu hesaba dikkat: Asgari ücrette kıdem tazminatı kimler için geçerli? İşte 2023 ücretinin belirlenmesiyle oluşan son durum

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Asgari ücret yüzde 54,66 oranında artarak 8506 liraya yükseldi. 3006 liralık yükseliş yaşayan asgari ücretle birlikte asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tavanları yükselmiş oldu.



Bir asgari ücretli çalışanın brüt maaşı 10 bin 8 lira oldu. Böylece asgari ücretli birisi iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatı 10 bin 8 lira olarak gerçekleşti. Bu rakamdan binde 7,59 oranında damga vergisi düşüldükten sonra varsa ihbar tazminatı da eklenerek kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirilecek.

Başka bir örnekle Ocak 2023'te işten çıkarılan ve 3 yıl çalışması bulunan bir asgari ücretli 29 bin 796 lira kıdem tazminatı alacak. Bu tutara varsa ihbar tazminatı da eklenecek.

ASGARİ ÜCRETLİ DIŞINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI FARKLI

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Hesaplama yapılırken asgari ücretli ve diğer ücretli çalışanların ayrı tutulması gerekiyor. Asgari ücretin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira olurken, diğer çalışanlar için kıdem tazminatı tavanı 4 Temmuz 2022'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Başka bir deyişle brüt maaşı 15 bin 371 lira 40 kuruşu aşan kişiler kıdem tazminatını tavandan hak etmiş oluyor. kıdem tazminatı tavanı altında kalan brüt maaşlar ise brüt olan tutar kapsamında kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.



Brüt maaşı 30 bin olan birisi için de kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ayında memurlara yapılacak zamla birlikte değişikliğe uğrayacak ve yükselmesi bekleniyor.



Örnekle açıklamak gerekirse 3 yıl boyunca bir iş yerinde çalışan birisi bugün (22/12/2022) işten çıkarılırsa hak edeceği kıdem tazminatı damga vergisi de düşüldükten sonra 45 bin 764 lira 2 kuruş olarak gerçekleşiyor. Bu tutara varsa ihbar tazminatı da eklenerek ödeme yapılacak.