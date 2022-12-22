Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kıdem tazminatında bu hesaba dikkat: Asgari ücrette kıdem tazminatı kimler için geçerli? İşte 2023 ücretinin belirlenmesiyle oluşan son durum

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Kıdem Tazminatı#İhbar Tazminatı
Kıdem tazminatında bu hesaba dikkat: Asgari ücrette kıdem tazminatı kimler için geçerli İşte 2023 ücretinin belirlenmesiyle oluşan son durum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 13:35

Asgari ücretlilerin bir aylık brüt ücretleri 10 bin 8 liraya yükseldi. Böylece asgari ücretli bir çalışan 2023 yılında işten çıkarılması halinde çalıştığı her yıl için 10 bin 8 lira kıdem tazminatını hak edecek. Bu rakamdan sadece damga vergisi düşülecek. Asgari ücret dışında ücret alanların kıdem tazminat tavanları ise 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak devam ediyor.

Haberin Devamı

Asgari ücret yüzde 54,66 oranında artarak 8506 liraya yükseldi. 3006 liralık yükseliş yaşayan asgari ücretle birlikte asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tavanları yükselmiş oldu.

Bir asgari ücretli çalışanın brüt maaşı 10 bin 8 lira oldu. Böylece asgari ücretli birisi iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatı 10 bin 8 lira olarak gerçekleşti. Bu rakamdan binde 7,59 oranında damga vergisi düşüldükten sonra varsa ihbar tazminatı da eklenerek kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirilecek.
Başka bir örnekle Ocak 2023'te işten çıkarılan ve 3 yıl çalışması bulunan bir asgari ücretli 29 bin 796 lira kıdem tazminatı alacak. Bu tutara varsa ihbar tazminatı da eklenecek.

Gözden Kaçmasın

Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenlerStaj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenlerHaberi Görüntüle

ASGARİ ÜCRETLİ DIŞINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI FARKLI

Haberin Devamı

Hesaplama yapılırken asgari ücretli ve diğer ücretli çalışanların ayrı tutulması gerekiyor. Asgari ücretin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira olurken, diğer çalışanlar için kıdem tazminatı tavanı 4 Temmuz 2022'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Başka bir deyişle brüt maaşı 15 bin 371 lira 40 kuruşu aşan kişiler kıdem tazminatını tavandan hak etmiş oluyor. kıdem tazminatı tavanı altında kalan brüt maaşlar ise brüt olan tutar kapsamında kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

Brüt maaşı 30 bin olan birisi için de kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ayında memurlara yapılacak zamla birlikte değişikliğe uğrayacak ve yükselmesi bekleniyor.

Örnekle açıklamak gerekirse 3 yıl boyunca bir iş yerinde çalışan birisi bugün (22/12/2022) işten çıkarılırsa hak edeceği kıdem tazminatı damga vergisi de düşüldükten sonra 45 bin 764 lira 2 kuruş olarak gerçekleşiyor. Bu tutara varsa ihbar tazminatı da eklenerek ödeme yapılacak.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücret açıklandı: 8506 lira... Erdoğandan ara düzenleme mesajıAsgari ücret açıklandı: 8506 lira... Erdoğan'dan ara düzenleme mesajıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Kıdem Tazminatı#İhbar Tazminatı

BAKMADAN GEÇME!

Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası