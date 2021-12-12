Kestane ihracatında çifte mutluluk

Haberin Devamı

Türk kestanesinin 2020 yılında ton başına 2 bin 560 dolara ihraç edilirken, 2021 yılında ihraç fiyatının 3 bin 490 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli ihracatçıların 20 milyon dolarlık kestane ihracatıyla Türkiye’nin kestane ihracatından yüzde 84 pay aldıklarını dile getirdi. Kestanenin sonbahar-kış mevsimlerinin en önemli sokak lezzetleri arasında yer alması yanında şekerleme, pastacılık ve unlu mamuller sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan kestanede yoğun bir hasat süreci yaşandığını aktaran Başkan Uçak, kestane ihracatının da hızlı bir şekilde sürdüğünü anlattı.

Gözden Kaçmasın Omikron ile Delta'nın ilk 7 günü Haberin Tüm Görselleri

Sezon başında 50 milyon dolarlık kestane ihracatı hedefi koyduklarını hatırlatan Uçak, ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Kestane üretiminde Aydın’ın Türkiye’de birinci il konumunda olduğuna vurgu yapan Uçak, bu yıl kestane kalitesinin ihracat için son derece elverişli olduğunun altını çizdi. Uçak, “Kestanemizin kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. Hem üreticimizin, hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz. Üreticimiz 40 TL civarında kestanesine alıcı buldu” diye konuştu.

TÜRK KESTANESİNİN YÜZDE 84’Ü EGE’DEN İHRAÇ EDİLDİ

Haberin Devamı

Kestane ihraç sezonunun başladığı 1 Ekim 2021 tarihinden sonra geçen 2 aylık dönemde Türkiye 6 bin 781 ton kestane ihraç ederken, 23 milyon 675 bin dolar döviz geliri elde etti. Bu ihracatın 19 milyon 933 bin dolarlık dilimi Ege Bölgesinden yapıldı. İtalya, 19 milyon 221 bin dolarla Türk kestanesinin büyük kısmına talip olurken, Almanya’ya 1,6 milyon dolarlık, Hollanda’ya da 523 bin dolarlık kestane ihraç edildi.