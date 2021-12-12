Kestane ihracatında çifte mutluluk

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Beşiktaştan ters köşe karar Yabancı gelecek derken yerliye dönüş Sürpriz adaylar...Beşiktaş'tan ters köşe karar! 'Yabancı gelecek' derken yerliye dönüş! Sürpriz adaylar...#Beşiktaş
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Fotoğraflar paylaşıldı, yer yerinden oynadı Koli bantlı ölüm tuzağıFotoğraflar paylaşıldı, yer yerinden oynadı! Koli bantlı ölüm tuzağı#İngiltere
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Mağdurlar tek tek anlattı... Önce lüks araçlar kazandırdılar Sonra dolandırdılarMağdurlar tek tek anlattı... Önce lüks araçlar kazandırdılar! Sonra dolandırdılar#Bitrota
Kendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsinizKendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsiniz#Psikoloji
Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'#Kerem Bürsin
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREkonomi Haberleri

Kestane ihracatında çifte mutluluk

#Kestane#Kestane İhracatı#Ekonomianasayfa
Kestane ihracatında çifte mutluluk

Türkiye’nin kestane ihracatı 2021 yılının ocak-kasım döneminde miktar bazında yüzde 31’lik artışla 5 bin 164 tondan 6 bin 781 tona çıkarken, kestaneden elde edilen döviz miktarı yüzde 79’luk artışla 13,2 milyon dolardan 23,7 milyon dolara yükseldi. Türk kestanesi, 2021 yılında döviz bazında yüzde 36 daha katma değerli ihraç edildi, ton başına 930 dolar daha yükseğe alıcı buldu.

Haberin Devamı

Türk kestanesinin 2020 yılında ton başına 2 bin 560 dolara ihraç edilirken, 2021 yılında ihraç fiyatının 3 bin 490 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli ihracatçıların 20 milyon dolarlık kestane ihracatıyla Türkiye’nin kestane ihracatından yüzde 84 pay aldıklarını dile getirdi. Kestanenin sonbahar-kış mevsimlerinin en önemli sokak lezzetleri arasında yer alması yanında şekerleme, pastacılık ve unlu mamuller sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan kestanede yoğun bir hasat süreci yaşandığını aktaran Başkan Uçak, kestane ihracatının da hızlı bir şekilde sürdüğünü anlattı.

Gözden Kaçmasın

Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günüHaberin Tüm Görselleri

Sezon başında 50 milyon dolarlık kestane ihracatı hedefi koyduklarını hatırlatan Uçak, ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Kestane üretiminde Aydın’ın Türkiye’de birinci il konumunda olduğuna vurgu yapan Uçak, bu yıl kestane kalitesinin ihracat için son derece elverişli olduğunun altını çizdi. Uçak, “Kestanemizin kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. Hem üreticimizin, hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz. Üreticimiz 40 TL civarında kestanesine alıcı buldu” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdıAkılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı!Haberi Görüntüle

TÜRK KESTANESİNİN YÜZDE 84’Ü EGE’DEN İHRAÇ EDİLDİ

Haberin Devamı

Kestane ihraç sezonunun başladığı 1 Ekim 2021 tarihinden sonra geçen 2 aylık dönemde Türkiye 6 bin 781 ton kestane ihraç ederken, 23 milyon 675 bin dolar döviz geliri elde etti. Bu ihracatın 19 milyon 933 bin dolarlık dilimi Ege Bölgesinden yapıldı. İtalya, 19 milyon 221 bin dolarla Türk kestanesinin büyük kısmına talip olurken, Almanya’ya 1,6 milyon dolarlık, Hollanda’ya da 523 bin dolarlık kestane ihraç edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kestane#Kestane İhracatı#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat