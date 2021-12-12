Buse ÖZEL
Omikron ile Delta'nın ilk 7 günü
Karşılaştırmayı değerlendiren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLİMİK) yaptığı açıklamaya göre ilk 7 gün sonuçlarında Omikron’da yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacının Delta’ya göre çok daha az olduğu görüldü.
YENİ AŞI GEREKEBİLİR
KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise Omikron’un Delta’ya göre 4 ile 6 kat daha bulaşıcı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Delta varyantı da Alfa’dan daha dayanıklıydı.
Omikron ile Delta’nın ilk çıktığı andan itibaren 7 günlük toplam vaka seyri karşılaştırıldığında da Omikron daha umut verici görünüyor. Pozitif vaka sayısı olarak hızla bulaştığı görülse de yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı Delta varyantına göre daha az. Ancak uzmanlar yine de dikkatli olunması gerektiğini belirterek uyarıyor: Aşısızlarda nasıl etki edeceğini bilmiyoruz.