Omikron ile Delta'nın ilk 7 günü

Virüs doğası gereği her mutasyonda bağışıklıktan kaçmak için çabalayacak. Bizim beklediğimiz de buydu o yüzden belki belli bir noktadan sonra yeni aşı yapmak daha makul olacak. Antikorların etkisi her bir varyantta azalıyor. Dolayısıyla ağır hastalıktan koruyucu etkisi de azalmış oluyor.”