MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü
GeriGündem Omikron ile Delta'nın ilk 7 günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Buse ÖZEL
Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 07:00 | 

Omikron ile Delta'nın ilk 7 günü

COVID-19’un yeni varyantı Omikron ile Delta varyantının ilk 7 günlük gidişatı karşılaştırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Karşılaştırmayı değerlendiren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLİMİK) yaptığı açıklamaya göre ilk 7 gün sonuçlarında Omikron’da yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacının Delta’ya göre çok daha az olduğu görüldü.
2
Hürriyet’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Elimizdeki ilk verilere göre Omikron tanımlanmış hastalarda virüs daha hafif seyrediyor. Avrupa’da çok az insanda tanımlandı henüz.
3
Virüs bağışıklıktan kaçıyor ama aşı ya da hastalık geçirenlerde vücudunuz virüsü tanıdığı için hafif geçiyor. Eğer aşılı ya da hastalığı geçirmişseniz rahatlatıcı olabilir.
4
Yaklaşık 2 hafta içerisinde virüsün gidişatı daha net belli olacak” diye konuştu.
5YENİ AŞI GEREKEBİLİR

YENİ AŞI GEREKEBİLİR

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise Omikron’un Delta’ya göre 4 ile 6 kat daha bulaşıcı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Delta varyantı da Alfa’dan daha dayanıklıydı.
6
Virüs doğası gereği her mutasyonda bağışıklıktan kaçmak için çabalayacak. Bizim beklediğimiz de buydu o yüzden belki belli bir noktadan sonra yeni aşı yapmak daha makul olacak. Antikorların etkisi her bir varyantta azalıyor. Dolayısıyla ağır hastalıktan koruyucu etkisi de azalmış oluyor.”
7OMİKRON ÇOK HIZLI BULAŞIYOR, ÖLDÜRMÜYOR

OMİKRON ÇOK HIZLI BULAŞIYOR, ÖLDÜRMÜYOR

Omikron’un hala ayırıcı bir belirtisi yok
8
Delta’ya göre 4 ila 6 kat arasında daha hızlı bulaşıyor
9
Yaklaşık 1 ayda hakim varyant olacak
10
Yoğun bakım oranı Omikron’da yüzde 6.3
11
Afrika’daki diğer varyantlara göre ölüm oranı yüzde 23 daha az
12
Şu ana kadar 70’ten fazla ülkede görüldü.
13
Omikron ile Delta’nın ilk çıktığı andan itibaren 7 günlük toplam vaka seyri karşılaştırıldığında da Omikron daha umut verici görünüyor. Pozitif vaka sayısı olarak hızla bulaştığı görülse de yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı Delta varyantına göre daha az. Ancak uzmanlar yine de dikkatli olunması gerektiğini belirterek uyarıyor: Aşısızlarda nasıl etki edeceğini bilmiyoruz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi