Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı!

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Yeni Zelanda hükümetinin Kovid-19 aşı ve bağışıklık programının başındaki isim olan Astrid Koornneef, basına konuyla ilgili açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı'nın durumdan haberdar olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kendisi aşılanmak istemeyen ancak aşı pasaportuna sahip olmadığı için ülke çapında uygulanan kısıtlamalara takılan vatandaşların para karşılığı onların yerine aşılanan kişiler üzerinden sahte aşı pasaportları oluşturduğu ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından büyük bir bencillik ve aynı zamanda da ağır bir suç olarak nitelendirilen skandal olayda para karşılığı başkaları yenide Kovid-19 aşısı olmayı kabul eden bir kişinin bir gün içinde tam 10 doz aşı olduğu ortaya çıktı.

Olayın ülkenin hangi bölgesinde gerçekleştiği ve bu kişinin adı açıklanmazken adamın şehir merkezlerinin farklı noktalarındaki aşı merkezleri sahte isimlerle ziyaret ederek başkaları adına aşı yaptırdığı tahmin ediliyor.

Konu hakkındaki soruşturma devam ederken Yeni Zelandalı aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, yaptığı açıklamada bir gün içinde bu kadar fazla doz aşı yaptırmanın kişiye büyük bir sağlık riski oluşturmadığı ancak vücudunun verdiği bağışıklık tepkisi nedeniyle birkaç gün büyük bir halsizlik ve ağrı yaşayabileceğini aktardı. Ancak gereğinden fazla doz aşı yaptırma durumunun tekrar etmesi durumunda kişilerin ateş, kas ağrısı ve baş ağırsı gibi şikayetlerinin artacağının altını çizdi.

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Helen Petousis-Harris "Daha önce bu tür bir sahtekarlık sebebiyle değil ancak yapılan teknik hatalar nedeniyle bir doz yerine tek seferde beş doz aşı yapılan vakalar olmuştu. Bu vakalar daha sonra uzun vadeli sağlık sorunları yaşamadılar." derken yapılan sahtekarlığın aşı yaptırmamış kişiler için büyük risk oluşturacağını ve büyük bir bencillik olduğunu ifade etti.

Astrid Koornneef ise para karşılığı başkalarının yerine aşı olan buna benzer durumdaki kişilerin acil olarak tıbbi yardım alması gerektiğini belirtti.