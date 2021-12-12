Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Beşiktaştan ters köşe karar Yabancı gelecek derken yerliye dönüş Sürpriz adaylar...Beşiktaş'tan ters köşe karar! 'Yabancı gelecek' derken yerliye dönüş! Sürpriz adaylar...#Beşiktaş
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Akılalmaz sahtecilik... Bir günde on doz Kovid aşısı olduAkılalmaz sahtecilik... Bir günde on doz Kovid aşısı oldu!#Aşı Sahtekarlığı
Kimlik kartında yeni dönem Evden yapılabilecekKimlik kartında yeni dönem! Evden yapılabilecek#Kimlik Kartı
İstanbullulara güzel haber Bakan duyurdu... Merak edilen 7 hat 2023te hizmete giriyorİstanbullulara güzel haber! Bakan duyurdu... Merak edilen 7 hat 2023'te hizmete giriyor#Kanal İstanbul
Altın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak Yön belirleyecekAltın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak! Yön belirleyecek#Altın Fiyatları
Kafeste tarihi gece 7 yıl sonra bir ilk yaşandı, iki dövüş aynı taktikle bittiKafeste tarihi gece! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı, iki dövüş aynı taktikle bitti#UFC
İsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre olduİsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu#İsrail
Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'#Kerem Bürsin
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
Tercüman Nazlı Birgenden duygusal paylaşım Fanatik Beşiktaşlı olarak...Tercüman Nazlı Birgen'den duygusal paylaşım! 'Fanatik Beşiktaşlı olarak...'#Nazlı Birgen
HABERLERDünya Haberleri

Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı!

#Aşı Sahtekarlığı#Kovid-19#Yeni Zelanda
Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı

Yeni Zelanda'da ortaya çıkarılan bir aşı sahtekarlığı duyanları şaşkına çevirdi. Başkaları adına para karşılığı aşı yaptıran bir kişinin bir günde tam 10 kez aşılandığı açığa çıktı.

Haberin Devamı

Yeni Zelanda hükümetinin Kovid-19 aşı ve bağışıklık programının başındaki isim olan Astrid Koornneef, basına konuyla ilgili açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı'nın durumdan haberdar olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kendisi aşılanmak istemeyen ancak aşı pasaportuna sahip olmadığı için ülke çapında uygulanan kısıtlamalara takılan vatandaşların para karşılığı onların yerine aşılanan kişiler üzerinden sahte aşı pasaportları oluşturduğu ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından büyük bir bencillik ve aynı zamanda da ağır bir suç olarak nitelendirilen skandal olayda para karşılığı başkaları yenide Kovid-19 aşısı olmayı kabul eden bir kişinin bir gün içinde tam 10 doz aşı olduğu ortaya çıktı.

Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı

Olayın ülkenin hangi bölgesinde gerçekleştiği ve bu kişinin adı açıklanmazken adamın şehir merkezlerinin farklı noktalarındaki aşı merkezleri sahte isimlerle ziyaret ederek başkaları adına aşı yaptırdığı tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın

Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi koronavirüse yakalandıAşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi koronavirüse yakalandı!Haberi Görüntüle

Konu hakkındaki soruşturma devam ederken Yeni Zelandalı aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, yaptığı açıklamada bir gün içinde bu kadar fazla doz aşı yaptırmanın kişiye büyük bir sağlık riski oluşturmadığı ancak vücudunun verdiği bağışıklık tepkisi nedeniyle birkaç gün büyük bir halsizlik ve ağrı yaşayabileceğini aktardı. Ancak gereğinden fazla doz aşı yaptırma durumunun tekrar etmesi durumunda kişilerin ateş, kas ağrısı ve baş ağırsı gibi şikayetlerinin artacağının altını çizdi.

Haberin Devamı

Akılalmaz sahtecilik ortaya çıktı: Bir günde 10 doz Kovid-19 aşısı yaptırdı

Helen Petousis-Harris "Daha önce bu tür bir sahtekarlık sebebiyle değil ancak yapılan teknik hatalar nedeniyle bir doz yerine tek seferde beş doz aşı yapılan vakalar olmuştu. Bu vakalar daha sonra uzun vadeli sağlık sorunları yaşamadılar." derken yapılan sahtekarlığın aşı yaptırmamış kişiler için büyük risk oluşturacağını ve büyük bir bencillik olduğunu ifade etti.

Astrid Koornneef ise para karşılığı başkalarının yerine aşı olan buna benzer durumdaki kişilerin acil olarak tıbbi yardım alması gerektiğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Aşı karşıtı bir sağlık personeli sahte kolla aşı yaptırmaya kalkıştıAşı karşıtı bir sağlık personeli sahte kolla aşı yaptırmaya kalkıştıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşı Sahtekarlığı#Kovid-19#Yeni Zelanda

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat