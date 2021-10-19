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Kazakistan, kripto para üretiminde dünyada ikinci sıraya yerleşti

#Bitcoin (BTC)#Kazakistan#Ekonomianasayfa
Kazakistan, kripto para üretiminde dünyada ikinci sıraya yerleşti

Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi.

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Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora atıf yapılan yerel basındaki haberlere göre, son dönemde ülkede Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor.

Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.

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20'DEN FAZLA ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

Ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payının yüzde 6,4’ten yüzde 18,1’e çıkarak üç kat artmasındaki en önemli etkenin ise sektörün eski lideri Çin’de kripto paraya ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması olduğu belirtiliyor.

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

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