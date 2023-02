Kasko faturası 1 milyar lira... Depremden zarar gören araçların bilançosu netleşmeye başladı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 10 ili etkileyen depremler kapsamında on binlerce araç hasar aldı. 3 milyon 150 bin adet aracın trafiğe kayıtlı olduğu bu illerdeki kaskolu araç yani zararı sigorta şirketleri tarafından karşılanabilecek durumda olan araçların sayısı ise oldukça düşük. 10 ildeki kasko sigortalı araç sayısının yaklaşık 535 bin 500 adet seviyesinde olduğunu belirten Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Hürriyet’e yaptığı açıklamada bu adedin yaklaşık olarak yüzde 17’ye denk geldiğini söyledi. Yani başka bir ifadeyle, depremde aracı hasar görmüş her 100 depremzedenin yalnızca 17’si zararını karşılayabilecek.



Bu düşük oranın başlıca nedenleri ise artan kasko fiyatları, bölgedeki araçların çok yaşlı olması ve bu illerde kişi başı gelirin düşük olması.



İLK BİLANÇO AĞIR



Deprem nedeniyle bölgede hasar almış bir çok aracın kullanılamaz durumda yani ağır hasarlı olduğunu belirten TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “Eksperlerimiz şu anda sahada çalışıyor. Tamamen bölgeye odaklanmış durumdayız. Depremzedelerin hasarlı araçlarıyla ilgili zararlarının bir an evvel karşılanabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Birçok araç halen enkaz altında. Bulunanlar ise otoparklara çekiliyor. İlk tahminlerimize göre, depremin etkilediği 10 ildeki kaskolu araçlarda toplamda 1 milyar liralık hasar bekliyoruz. Tabii ki bu rakam ve hasarlı araç sayısı bir ay içerisinde daha da netleşecektir” ifadelerini kullandı.



HURDA GÖÇÜ BAŞLADI



Bölgede hasar almış ancak tamir edilebilir durumda olan araçlar da var. Ancak, aracını tamir ettirmek isteyen depremzedeler söz konusu 10 ilde ne açık bir tamirhane ne de bir usta bulabiliyor. Öyle ki, özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki oto sanayilerinin büyük bölümü hasar almış durumda. Ustalar ise ya hayatını kaybetmiş ya da yakınlarının yardımına koşmuş. Onarılabilir hasarlı araçların durumunu da sorduğumuz Erdem, şu yanıtı verdi:

“Deprem bölgelerine yedek parça sevkıyatı durdu. Servisler ve tamirhaneler kapalı. Çünkü, ya bu binalar hasarlı ya da usta yok. Depremzedeler tamir edilebilecek durumda olan araçlarını Diyarbakır, Adana, Malatya, Mersin gibi illere götürüyor.”

KASKO YAPTIRIRKEN BU MADDEYE DİKKAT

Tüketicilerin Deprem nedeniyle hasar almış araçlarının zararını karşılayabilmek için tek yolu kasko sigortası yaptırmak. Trafik sigortaları deprem nedeniyle oluşan hasarları karşılamıyor. Şu anda 500 bin liralık bir otomobil için ortalama 10 bin lira, 1 milyon liralık bir otomobil için ise ortalama 20 bin liraya kasko bedeli var. Kasko sigortalarında paket poliçelerin içerisinde deprem nedeniyle oluşabilecek hasarların karşılanması standart teminat olarak veriliyor. Ancak, bazı firmalar deprem için muafiyet uygulayabiliyor. Yani deprem hasarı nedeniyle oluşmuş zararı tüketiciye geri öderken yüzde 2’den yüzde 20’ye varan kesintiler yapabiliyor. ‘Peki, tüketici ne yapmalı?’ diye sorduğumuz Erdem, “Tüketiciler mutlaka poliçesini kontrol etmeli. Paket poliçelerde deprem hasarı zaten standart ancak ‘muafiyet’ kesintileri olabilir. Tüketiciler bu kesintileri kaldırmak veya minimuma indirmek için anlaştığı şirketle iletişime geçebilir” yanıtını verdi.

* kasko yaptırmak için 500 bin liralık bir otomobile ortalama 10 bin lira, 1 milyon liralık bir otomobile ise ortalama 20 bin lira ödemek gerekiyor.