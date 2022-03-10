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Karadeniz doğal gazında önemli gelişme! İlk kaynak yapıldı

#TPAO#Karadeniz#Doğal Gaz
Karadeniz doğal gazında önemli gelişme İlk kaynak yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazı karaya getirecek olan ünitenin ilk kaynağının gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürütülen çalışmaların önemli bir aşamasında olduklarını açıklayan Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projede önemli bir gelişmeyi açıkladı.

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Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz tabanındaki tesislere ulaşıp gazı deniz tabanından getirecek olan ünitenin karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir gün. Ve önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz, devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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#TPAO#Karadeniz#Doğal Gaz

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