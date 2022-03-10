Gümüş fiyatlarında neler oluyor?

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Bütün dünyanın gözü bugün Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıdaydı. Toplantıdan somut bir adım çıkmazken, toplantı sonrası piyasalarda dalgalanma gözlendi. Küresel borsa endeksleri satışa yönelirken; değerli metallerin ise değeri yükseldi.

Uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşının piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdüreceğini belirtirken; piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketler görülmeye devam edebilir.

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GÜMÜŞ FİYATLARINDA DALGALI SEYİR

Gümüş fiyatları şubat ayının başından beri yükseliş eğilimde hareket ederken; Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesiyle değer kazanımını hızlandırdı. Gümüşün ons fiyatı geçtiğimiz salı günü 26,95 dolar seviyesini görerek, 17 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons gümüş 3 gündür süren aralıksız yükselişine dün ara verirken, Antalya’da yapılan kritik toplantı sonrası yeniden değer kazanımına yöneldi. Değerli metal, yeni iş gününde en yüksek 26.00 doları, en düşük 25.31 doları görürken; saat 14:14 itibarıyla yüzde 0,54 oranında yükselişle 25,86 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine kadar yükselerek görmüştü.

Gümüşün gram fiyatı dalgalı seyrini sürdürürken, salı günü 12.62 liraya yükselerek son 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Gram gümüş dolar kurunda ve ons gümüş fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle, bugün en yüksek 12.40 lirayı, en düşük 11.93 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 1,77 oranında yükselişle 12.31 lira seviyesinde hareket ediyor.

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Gram gümüş, 20 Aralık 2021 tarihinde 13,19 TL seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

ONS GÜMÜŞTE 24.50 SEVİYESİ KRİTİK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

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Dün küresel piyasalarda risk iştahı yüksek bir gün oldu. Ancak henüz risk iştahı kapısının açıldığından bahsetmez oldukça güç. Dün alımların hızlanmasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, NATO’ya girmeye eskisi kadar istekli olmadığını söylemesi etkili olmuş görünüyor. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu. Açıklamalar risk iştahını desteklerken güvenli limanlar üzerinde baskı yarattı.

Dün ons gümüş yüzde 3'e yakın düşerken bugün bu düşüşün bir kısmı geri alınmış görünüyor. Bugün Antalya'da Rus-Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Görüşmeyi takip etmekte fayda var. Bununla birlikte Fed’in yakından izlediği TÜFE verileri bugün 16:45’te açıklanacak ancak yoğun gündemin veri bazlı hareketleri geride bırakacağı görüşündeyiz. Ons gümüş 24.50 seviyesi üzerinde kaldığı sürece ana yön yukarı olmaya devam edecek gibi görünüyor. 24.50’ye doğru oluşacak geri çekilmeler alım fırsatı olabilir.

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HABERLERLE ŞEKİLLENECEK RİSK ALGI ETKİSİ SÜRÜYOR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti





Diplomatik çözüme hazır olunduğu açıklamaları piyasaları olumlu etkilerken, değerli metal ve emtia grubunda da satışları öne çıkardı. Fiyat gevşemelerinde de değerli metallerin hareketlerini hem genel emtia grubu hem de risk algısı çerçevesinde okumak gerekir.

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Ukrayna'nın kendisine güvenlik garantileri verildiği sürece Rusya'nın tarafsızlık talebini tartışmaya açık olduğu, ancak "bir inçlik" bir toprak parçasını teslim etmeyeceği açıklaması, Antalya görüşmelerinin de şu anda çözüme işaret etmemesi belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor. Fiyat hareketlerinin sürekliliğine ilişkin haberlerle şekillenecek bir risk algısı etkeninin halen ana madde olduğunu görüyoruz.

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