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Son dakika… Piyasaların gözü Türkiye’de! Kritik toplantı sona erdi

#Petrol#Altın#Hisse
Son dakika… Piyasaların gözü Türkiye’de Kritik toplantı sona erdi
Burak TAŞÇI

Tüm dünyanın gözü bugün Türkiye’de olacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları saat 11:00’de Antalya’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3 dışişleri bakanı barış görüşmesi gerçekleştirildi. Piyasalar görüşme sonrasında piyasalarda sakin seyir hakim oluyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen piyasalarda dengeler bugün değişebilir. Rusya, Ukrayna, Türkiye Dışişleri Bakanları bugün Antalya’da barış görüşmeleri için toplandı. Saat 11:00’de başlayan barış görüşmeleri öncesinde piyasalardaki yüksek fiyatlamalar geriye gelmişti. Görüşmeler sonrası da piyasalar sakin seyre yöneldi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN ATEŞKES SÜRÜYOR

Ukrayna’da sivillerin tahliye edilmesine yönelik ateşkes devam ediyor. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle zor şartlarda gerçekleştirilen tahliyeler ile milyonlarca insan yer değiştirmiş oluyor.

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PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERDİ

Piyasalar Antalya’da gerçekleşecek toplantı öncesinde gevşeme eğilimi gösterdi. Ukrayna’daki ateşkesin devam etmesi beklenirken petrol ve altında keskin düşüşler yaşandı. Petrol 130 dolardan 106 dolara kadar düşüş yaşadı. Bir günde yüzde 19 oranında değer kaybeden petrol şu sıralar 117 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Son dakika… Piyasaların gözü Türkiye’de Kritik toplantı sona erdi

ABD’DEN PETROL ÇAĞRISI

ABD, küresel petrol arzının artırılması için ülkelere çağrıda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri çağrıya ilk olumlu yanıt veren ülke olurken bu gelişmelerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.

ALTIN TARİHİ ZİRVENİN KIYISINDAN DÖNDÜ

Altın fiyatları 2020 yılında görülen tarihi zirve olan 2075 dolara çok yaklaşmıştı. 8 Mart 2022’de 2070 dolara kadar yükselen ons altın dün sert düşüş gösterdi ve 1976 dolara kadar geriledi. 24 saatte altının kaybı yüzde 4.5 oldu. Ons altın şu sıralar 2005 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son dakika… Piyasaların gözü Türkiye’de Kritik toplantı sona erdi

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GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle ons altındaki kayıplara ulaşmadı. 8 Mart’ta 969 liraya yükselen gram altın bugün 956 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Son dakika… Piyasaların gözü Türkiye’de Kritik toplantı sona erdi

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KRİPTO PARALAR AŞIRI VOLATİL SEYREDİYOR

Rusya’nın para hareketi gerçekleştirmesi zorlaşırken kripto paralara yönelim artışa geçmişti. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekonomi içe kapanırken Rusya da kendi iç dinamiklerini kontrol etmek için sermayeyi korumaya başladı. Sermaye kontrolü uygulayan Rusya’da halk dövize erişmek için çareyi denetimi olmayan merkeziyetsiz kripto paralara yönelerek buldu.

Ancak kısa sürede kazanımlarını kâr satışlarıyla silen kripto paralar güç kaybına yöneldi. Lider kripto para birimi Bitcoin 42 bin dolardan 39 bin dolara, Ethereum 2700 dolardan 2600 dolara geriledi.

Son dakika… Piyasaların gözü Türkiye’de Kritik toplantı sona erdi

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