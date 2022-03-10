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Avrupa Merkez Bankası'nda stagflasyon endişesi

#Avrupa Merkez Bankası#Rusya#Ukrayna
Avrupa Merkez Bankasında stagflasyon endişesi

Avrupa Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşın stagflasyon korkularını tetiklemesi nedeniyle politikalarında esnek kalmayı değerlendiriyor.

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Avrupa Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yılın geri kalanı için planlanan politikalarının çoğunu etkilediği ve potansiyel olarak beklenenin dışına çıkardığı için bu haftaki para politikası toplantısında temkinli bir yaklaşıma hazırlanıyor.

Bugün sona erecek olan toplantı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıyı başlatmasından tam iki hafta sonra gerçekleşti. O zamandan beri finans dünyası dramatik bir şekilde değişti. Petrol ve gaz fiyatları yükseldi ve Avrupa bankacılık hisseleri geçen yılki kazançlarının hepsinden daha fazlasını kaybetti.

Bu öngörülemez ortam içerisinde  kesin olan bir şey var ki, enflasyon daha da yükselecek ve büyüme arz sorunlarından ve yüksek emtia fiyatlarından etkilenecek. Tüm bu nedenlerden dolayı, ECB'nin bekle-gör yaklaşımını tercih etmesi bekleniyor. Stagflasyon bir ekonominin, aynı anda hem durgun aktivite hem de hızlanan enflasyon yaşaması anlamına geliyor.

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