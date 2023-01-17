Kamuya 30 bin Togg alınacak

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Türkiye'nin otomobilinin kullanım yelpazesi genişletilecek. Kamu kurumları Togg ile 'yol alacak'. 30 bin otomobil, devlet kurumlarının kullanımında olacak.

Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek.

TRT Haber'in haberine göre, kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

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"TÜKİYE SATHINDA GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik Kamu alım grantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.

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TOGG NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Togg'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak.

Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek. Şarj için farklı seçenekler mevcut.

Togg Akıllı Cihaz Mühendisi Eren Uyanık, Togg’u şarj etmenin yollarını anlattı.

Uyanık, "İlk ve en basit yol şarj kablosu kullanmak. Bu sayede otomobilinizi elektrik olan her yerde şarj edebilirsiniz. Bunu için şarj kablonuzu otomobilin bagajından çıkartıp önce prize sonra otomobile takmanız yeterli" dedi.

DUVARA MONTE EDİLEBİLEN ŞARJ İSTASYONLARI

Bir diğer seçeneğin de duvara monte edilebilir şarj istasyonları olduğunu söyleyen Uyanık, şöyle konuştu:

"Evinizde apartmanınızda sitenizde ve AVM'lerde kolayca bulabileceğiniz bu kutular sayesinde otomobilinizi güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kablonuzun bir ucunu şarj cihazına diğer ucunu otomobilinizin şarj soketine takın. Eğer imkanınız varsa evinize bu cihazlardan bir tane edinmeniz en sağlıklı yoldur."

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HALKA AÇIK YERLERDE ŞARJ

Eren Uyanık, son alternatif olarak da halka açık yerlerde bulunan yüksek performanslı şarj istasyonlarını işaret etti.

"Bu istasyonlarda kablolar aynı benzin istasyonlarında olduğu gibi cihazına entegredir. Sizin ekstra bir kablo taşımanıza gerek kalmaz. Diğer istasyonlara göre çok daha güçlü olduğundan otomobilinizin batarya doluluk oranını 25 dakika içerisinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkartacaktır."

ŞARJ SÜRELERİ BATARYA KAPASİTESİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Batarya kapasitesi ile ilgili bilgi veren Uyanık, "Ortalama olarak 300 kilometrelik bir menzili prize takılı bir şarj kablosuyla 24 saatte, duvara monte şarj istasyonunda 3-6, saatte yüksek performanslı şarj istasyonunda ise 30 dakikadan kısa bir sürede elde edebilirsiniz" dedi.

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TOGG'UN C-SEDAN VE C-X COUPE MODELLERİ

Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denildi.

TOGG’UN AKILLI CİHAZ TEKNOLOJİLERİNDE QUALCOMM ÇÖZÜMLERİ KULLANILACAK

Türkiye’nin küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV’da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak.

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Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

C-SUV SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg’un teknolojisi, C-SUV’u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV’u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.