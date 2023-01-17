Toptancılardan fiyat sabitleme kararı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fiyat sabitleme çağrısının ardından birçok sektörden hamleler gelmeye başladı. Bazı zincir marketlerin ve şeker üreticilerinin fiyat sabitleme kararının ardından bir destek de toptancılardan geldi. Züccaciyeden hırdavata, kozmetikten bijuteriye kadar 42 farklı meslek komitesini bünyesinde barındıran, dünyanın ikinci büyük ticaret merkezi arasında yer alan İSTOÇ da fiyat sabitleme kampanyasına katıldı. İstanbul Toptancılar Çarşısı İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, şubat ayının sonuna kadar fiyatları sabitlediklerini duyurdu.

'İKİNCİ AYA KADAR FİYATLAR SABİT'

İstanbul Toptancılar Çarşısı İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, "İSTOÇ esnafı Bakan Bey'in çağrısını dikkate aldı. Biz ikinci aya kadar fiyat sabitlemesi kararı aldık. Çoğunluk olarak. Bazı ürünlerimiz el işi, onlar kısmen uyamayabilir. Makinalaşmış ürünlerimiz veya bir üründe yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 iş maliyeti olanlarda ikinci ayın sonuna kadar sabitlenmiş fiyatlar var" dedi.

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'İKİNCİ AYIN SONUNDA GÜNCELLEME DÜŞÜNCESİ VAR'

Acar, "İkinci ayın sonunda da şöyle bir şey olacak. Tüccarlar, sanayici olarak şunu gördük. Enerji maliyetinde kısmen geri gelmesi ve enerji maliyetinde bir artış beklemiyoruz. Aynı zamanda ham madde girdilerimizde de ürünü üretirken bir artış beklemediğimiz için, kısmi düşüşler beklediğimiz için artışı ikinci ayın sonuna kadar bekletip, ikinci ayın sonunda güncelleme düşüncesi var. Girdilerimiz böyle kalırsa, işçilik maliyeti her üründe yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 yansıyabilir. Züccaciye sektörüne baktığımız zaman yüzde 20, 25 oranında bir işçilik maliyeti vardır. Bu da bir ürün başı yüzde 10 yüzde 15'e tekabül edecektir. Biz ham madde girdileri, diğer girdilerimizde düşüklük bekliyoruz 2023'te" ifadelerini kullandı.

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'KOBİLERE UFAK İNDİRİMLER YANSIYACAKTIR'

KOBİ'lere hitap ettiklerini söyleyen Acar, "Kendi içinde sektörlerin bazılarında tabii ki elinde bulundurduğu ham maddeye göre veya stokuna göre ufak indirimler de olacaktır. KOBİ'lere ufak indirimler de yansıyacaktır. Bunu bir kampanya olarak düşünmek lazım. Zaman zaman bazı müşteriler de bazı ürün gamlarında kampanyalarla bunu destekleyici yapılacaktır. Bu ay ve ikinci ayda zam birçok esnafımız düşünmüyor. İkinci ayın sonunda girdilerini kontrol edecek ve ona göre zammını yapacak" dedi.

'İKİNCİ AYDA İÇ PİYASADA İŞ PATLAMASI BEKLİYORUZ'

Acar, "Beklentimiz bu ay kısmi, işteki patlamayı ikinci aya hazırlanıyoruz. Özellikle iç piyasada ihracatın ufak ufak durağanlık yaşıyor gibiydik. Onu yılbaşına bağladık, tatile bağladık. İhracat anlamında ufak ufak hareketlenmeler başladı. 2022'yi 2023'le yarıştırmamız gerekiyor. İç piyasayla alakalı fiyat sabitlemesi esas iç piyasanın dinamiklerinin daha çok hareketlendirmek için. Dolayısıyla iç piyasa da ikinci ayda bütün çalışan kesim belli bir ölçüde güzel bir zam almış oldu. Dolayısıyla ürün gamları da o ölçüde zamlanmayacağı için biz işe hazırlandık. İkinci ayda iç piyasada bir iş patlaması bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)