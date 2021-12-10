Kabus yeniden başlıyor... Dev şirketler arka arkaya duyurdu

Haberin Devamı

JPMorgan ve Deutsche Bank, Başbakan Boris Johnson'ın Omicron Covid varyantı vakaları arttıkça evden çalışmaya dönüş çağrısı yapmasının ardından Birleşik Krallık ofislerindeki çalışan sayısını önemli ölçüde azaltacak ve evden çalışma modeline dönecek.

FN London'ın haberine göre Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ofiste çalışan eleman sayısını önemli ölçüde azaltıyor. Söz konusu yeni modele 13 Aralık itibariyle başlanacak. Ofise temel elemanlar dışında kimse gitmeyecek ve pandeminin ilk zamanlarındaki gibi evden çalışma düzeni olacak.

Gözden Kaçmasın Mardin'de polis aracına konan bomba düzeneği ile ilgili 4 gözaltı Haberi Görüntüle

Benzer biçimde JP Morgan da dünkü açıklamasında ofise gelmesi gereken ve evde çalışmaya geri dönebilecek çalışanlarını belirleme aşamasında olduğunu bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada "Şu anda işletmelerimiz, müşterilerimize hizmet vermede etkili olmak için her ekibin yaptığı işe uygun çeşitli çalışma düzenleri yürütüyor" dedi.

Haberin Devamı

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Her iki firmanın da İngiltere’de binlerce çalışanı bulunuyor. Deutsche Bank Londra’da 2023’te açılması planlanan bir genel merkez kurmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Deutsche Bank, çalışma düzenlerinde kalıcı değişiklikler yapılması çağrısında bulunan ve ağırlıklı olarak Avrupa bankalarından oluşan bir grup arasında yer alıyor. Banka giderek daha fazla esnek çalışmayı benimsiyor ve emlak maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.

Diğer büyük yatırım bankalarının ofislerde çalışan sayısını azaltması bekleniyor ve seyahatler ile büyük toplantıları iptal ediyor.

DİĞER ŞİRKETLERDE DE DURUM AYNI

Citigroup, personelinin alınan karara göre ofiste en az üç gün çalışmasını ve haftada üç kez Covid testi yapmasını gerektiriyor.

UBS, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki bayilere Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle tüm iş seyahatlerini iptal etmelerini söyledi. HSBC, personeli Noel toplantılarını küçük gruplar halinde veya sanal olarak düzenlemeye teşvik ederken, JPMorgan, yüzlerce müşterinin toplandığı yıllık Noel partisini 7 Aralık'ta iptal etti.