Son dakika: UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! Galatasaray'ın liderliği ve Fenerbahçe'den gelen puanla kritik noktaya ulaştık...

Türkiye, Galatasaray'ın Lazio deplasmanından puanla dönüp grubunu lider bitirmesi ve Fenerbahçe'nin Frankfurt ile berabere kalmasıyla UEFa Ülke Sıralaması'nda bir basamak daha yükseldi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik. İşte tüm detaylar...