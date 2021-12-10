Son dakika: UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! Galatasaray'ın liderliği ve Fenerbahçe'den gelen puanla kritik noktaya ulaştık...
Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplarındaki son maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için kritik bir noktada. İşte detaylar ve sıralamanın son hali...
Türkiye, Galatasaray'ın Lazio deplasmanından puanla dönüp grubunu lider bitirmesi ve Fenerbahçe'nin Frankfurt ile berabere kalmasıyla UEFa Ülke Sıralaması'nda bir basamak daha yükseldi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik. İşte tüm detaylar...
GALALATASARAY'DAN 'LİDERLİK' BONUSU
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubunu lider tamamladı. Galatasaray, beraberlik puanının yanı sıra grubunu lider tamamladığı için bonus puanla ülke puanına daha fazla katkı yaptı.
2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK
Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.