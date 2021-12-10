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GeriFutbol Son dakika: UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! Galatasaray'ın liderliği ve Fenerbahçe'den gelen puanla kritik noktaya ulaştık...
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 14:55 | 

Son dakika: UEFA Ülke Sıralaması güncellendi! Galatasaray'ın liderliği ve Fenerbahçe'den gelen puanla kritik noktaya ulaştık...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplarındaki son maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için kritik bir noktada. İşte detaylar ve sıralamanın son hali...

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Türkiye, Galatasaray'ın Lazio deplasmanından puanla dönüp grubunu lider bitirmesi ve Fenerbahçe'nin Frankfurt ile berabere kalmasıyla UEFa Ülke Sıralaması'nda bir basamak daha yükseldi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik. İşte tüm detaylar...
2BEŞİKTAŞ SIFIR ÇEKTİ

BEŞİKTAŞ 'SIFIR' ÇEKTİ

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu ve grubunu sıfır puanla son sırada tamamladı.
3GALALATASARAYDAN LİDERLİK BONUSU

GALALATASARAY'DAN 'LİDERLİK' BONUSU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubunu lider tamamladı. Galatasaray, beraberlik puanının yanı sıra grubunu lider tamamladığı için bonus puanla ülke puanına daha fazla katkı yaptı.
4FENERBAHÇEDEN BERABERLİK PUANI

FENERBAHÇE'DEN BERABERLİK PUANI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
52023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.
6İLK 15TE BİTİRMEK ÖNEMLİ

İLK 15'TE BİTİRMEK ÖNEMLİ

Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz.
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Sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takımla katılabileceğiz.
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İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum
91- İNGİLTERE: 99.783

1- İNGİLTERE: 99.783

102- İSPANYA: 89.855

2- İSPANYA: 89.855

113- İTALYA: 72.902

3- İTALYA: 72.902

124- ALMANYA: 70.784

4- ALMANYA: 70.784

135- FRANSA: 55.748

5- FRANSA: 55.748

146- PORTEKİZ: 50.049

6- PORTEKİZ: 50.049

157- HOLLANDA: 44.300

7- HOLLANDA: 44.300

168- AVUSTURYA: 37.850

8- AVUSTURYA: 37.850

179- RUSYA: 34.282

9- RUSYA: 34.282

1810- İSKOÇYA: 34.100

10- İSKOÇYA: 34.100

1911- SIRBİSTAN: 31.875

11- SIRBİSTAN: 31.875

2012- UKRAYNA: 31.800

12- UKRAYNA: 31.800

2113- BELÇİKA: 30.600

13- BELÇİKA: 30.600

2214- İSVİÇRE: 29.675

14- İSVİÇRE: 29.675

2315- TÜRKİYE: 26.900

15- TÜRKİYE: 26.900

2416- YUNANİSTAN: 26.700

16- YUNANİSTAN: 26.700

2517- HIRVATİSTAN: 26.650

17- HIRVATİSTAN: 26.650

2618- DANİMARKA: 26.575

18- DANİMARKA: 26.575

2719- ÇEKYA: 26.400

19- ÇEKYA: 26.400

2820- GÜNEY KIBRIS: 26.375

20- GÜNEY KIBRIS: 26.375

2921- NORVEÇ: 25.000

21- NORVEÇ: 25.000

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