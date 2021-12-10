Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale

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Geçen hafta iki defa satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası (TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde piyasaya müdahalede bulundu.

Doların 13.9598 liraya kadar yükselmesinin ardından satım yönünde müdahale eden Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Müdahale sonrası kur 13.73 seviyesine kadar çekildi.

Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.

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"KALICI TEDBİRLERİN ALINMASI LAZIM"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener, Merkez Bankası'nın müdahalesini CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar bu rakamlar 15 gün sonra piyasaya yansıyacak desek de Merkez Bankası ilk gün 1 milyar doları aşan bir müdahalede bulunuldu. İkinci müdahalede piyasaya yansıyan rakamların 300 milyon dolara yakın olduğu yönündeydi. Bugünkü rakamları akşam görebileceğiz.

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Kur 13.70-80 aralığını aştığı anda Merkez Bankası’nın müdahalesi geliyor ya da gelecek şeklinde beklentiye giriliyor. Merkez Bankası’nın açığa satış yapması kısa vadeli etkili bir çözümdür ancak uzun ve orta vadede kalıcı çözüm için mutlak suretle farklı argümanların da devreye sokulması lazım. Merkez Bankası yeni bir yol belirlemiş durumda. Bu metod 2014 sonrası tekrar gündeme gelmiş oldu. Buradaki derinliğe iyi bakmak lazım.

Merkez Bankası’nın yeni politikası çerçevesinde bundan sonraki süreçte de doğrudan satım yoluyla müdahalesinin geleceğini görüyoruz. Kalıcı tedbirlerin alınması lazım. Merkez Bankası bu kurdaki oynaklığın derin olmadığını aynı zaman gerçekliğinin de olmadığını görüyor ki dorudan müdahale etme gereği duyuyor.