Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Liderlikten gelen bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Liderlikten gelen bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
On binlerce kişiyi bu taktikle dolandırmışlar 2 milyar dolar iddiası...On binlerce kişiyi bu taktikle dolandırmışlar! 2 milyar dolar iddiası...#Kripto Para
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Merkez Bankasından üçüncü müdahaleMerkez Bankası'ndan üçüncü müdahale!#Merkez Bankası
Kadına tacizin cezası artacak Erdoğan: Yeni yargı paketini Meclise sunacağız'Kadına tacizin cezası artacak!' Erdoğan: Yeni yargı paketini Meclis'e sunacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Polisler de şaşırıyor... Hacizli araçlarda büyük kurnazlıkPolisler de şaşırıyor... Hacizli araçlarda büyük kurnazlık#Haciz
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...#YOUTUBE
Ülkede yaşayan Türkler anlatıyor Omicronun çıktığı Güney Afrikada neler oluyorÜlkede yaşayan Türkler anlatıyor! Omicron'un çıktığı Güney Afrika'da neler oluyor? #Koronavirüs
Aylardır beklenen açıklama geldi Alec Baldwin paylaştı...Aylardır beklenen açıklama geldi! Alec Baldwin paylaştı...#Alec Baldwin
Markette korku dolu dakikalar Dehşeti yaşadılarMarkette korku dolu dakikalar! Dehşeti yaşadılar#Soygun
Yıllar önce sevgilisinin kocası onları yatakta basmıştı: Aşk arıyor ama çok da korkuyorYıllar önce sevgilisinin kocası onları yatakta basmıştı: Aşk arıyor ama çok da korkuyor #Brad Pitt
Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Hakim ifadesini hatırlatınca...Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Hakim ifadesini hatırlatınca...#Antalya
Uzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylarUzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylar#Cinayet
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale

#Merkez Bankası#Dolar#Müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar kurundaki yükselişe müdahale etti. Merkez Bankası piyasalara toplamda üçüncü kez müdahale ederken yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Geçen hafta iki defa satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası (TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde piyasaya müdahalede bulundu.

Doların 13.9598 liraya kadar yükselmesinin ardından satım yönünde müdahale eden Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Müdahale sonrası kur 13.73 seviyesine kadar çekildi.

Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.

Gözden Kaçmasın

Smart Trade Coin gündem olmuştu Yeni kripto para dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasıSmart Trade Coin gündem olmuştu! Yeni kripto para dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasıHaberi görüntüle

"KALICI TEDBİRLERİN ALINMASI LAZIM"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener, Merkez Bankası'nın müdahalesini CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar bu rakamlar 15 gün sonra piyasaya yansıyacak desek de Merkez Bankası ilk gün 1 milyar doları aşan bir müdahalede bulunuldu. İkinci müdahalede piyasaya yansıyan rakamların 300 milyon dolara yakın olduğu yönündeydi. Bugünkü rakamları akşam görebileceğiz.

Haberin Devamı

Kur 13.70-80 aralığını aştığı anda Merkez Bankası’nın müdahalesi geliyor ya da gelecek şeklinde beklentiye giriliyor. Merkez Bankası’nın açığa satış yapması kısa vadeli etkili bir çözümdür ancak uzun ve orta vadede kalıcı çözüm için mutlak suretle farklı argümanların da devreye sokulması lazım. Merkez Bankası yeni bir yol belirlemiş durumda. Bu metod 2014 sonrası tekrar gündeme gelmiş oldu. Buradaki derinliğe iyi bakmak lazım.

Merkez Bankası’nın yeni politikası çerçevesinde bundan sonraki süreçte de doğrudan satım yoluyla müdahalesinin geleceğini görüyoruz. Kalıcı tedbirlerin alınması lazım. Merkez Bankası bu kurdaki oynaklığın derin olmadığını aynı zaman gerçekliğinin de olmadığını görüyor ki dorudan müdahale etme gereği duyuyor.

Gözden Kaçmasın

Altın yatırımcıları saat 16:30a dikkatAltın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Dolar#Müdahale

BAKMADAN GEÇME!

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadı

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

#Sektör
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri