İşte ekonomi paketinin yol haritası

Buna göre telafi ve kısa çalışma düzenlemeleri için hızlıca yasal değişiklik yapılacak. Özellikle kısa çalışma ödeneği için, birçok firmanın beklemede olduğu vurgulanıyor.

HAFTAYA TAMAMLANIR

İstihdamın korunması için öncelikli olarak beklenen kısa çalışma süresinde, daha çok işçinin faydalanabilmesi için, çalışanlarda aranılan prim gün ödeme süresinin 600 günden daha aşağıya çekilmesi hedefleniyor. Bunun içinse, İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik gerekiyor. Kanuna göre, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu da 600 günden az prim ödemesi bulunan işçilerin kısa çalışma ödeneği kapsamında maaş almamasına neden oluyor. Yapılacak yasal değişiklik bu hükmü değiştirmeye dönük olacak. Öne çıkan formül ise yeni rakamın 450 gün olması üzerine. Ayrıca telafi çalışmasında sürenin 2 aydan 4 aya çıkarılması için de İş Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Telafi çalışmasında diğer şartlar ise değiştirilmeyecek. Bu kapsamda telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacak. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamayacak ve tatil günlerinde yapılmayacak. Tüm bu değişiklikler için yasal takvimin gelecek hafta sonuçlandırılması ve konuyla ilgili düzenlemelerin TBMM’den geçmesi hedefleniyor.

DİĞERLERİ ÖNCELİKLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik destek paketinin içinde, uzaktan çalışmayla ilgili yönetmeliğin de çıkarılması yer alıyordu. Şu anda birçok yerin uzaktan çalışma sistemini uyguladığı belirtilirken, “Uzaktan çalışma uygulanıyor. İşçi ve işveren anlaştığı noktada sorun da olmuyor. Bu koronavirüs krizi öncesi de böyleydi, şimdi de böyle. Yönetmelik içinse, taraflarla da konuşulup, bir uzlaşı noktası oluşturmak isteniliyor. Bu nedenle uzaktan çalışma yönetmeliği çalışmaları sürdürülecek. Optimum bir noktada da yönetmelik çıkarılacak. Ancak şu an için kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenleme diğerlerinin önüne geçmiş durumda” bilgisini veriyor.