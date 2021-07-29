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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi

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Son dakika... İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu.

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OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı. Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

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