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Ekonomi
Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 16:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... UKOME'de kabul edildi! İstanbul ulaşımında flaş gelişme...

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Son dakika... UKOME'de kabul edildi! İstanbul ulaşımında flaş gelişme...

UKOME toplantısında İstanbul'da, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Temmuz Ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

1000 YENİ TAKSİ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

"5 BİN TAKSİ İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki, düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB layıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri de bu sisteme çeker ve onları da sisteme katar. Hiçbir zaman esnafta, şoförde, taksi plaka sahibi de mağdur olmaz. Bu sayede herkes kazanır" dedi.

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