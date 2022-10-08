İşçi robotlar geliyor

Haberin Devamı

İnsansı robot kavramı çok uzun zamandır hayatımızda ve insan benzeri robot denildiği zaman çoğu kişinin aklına ilk olarak Honda imzalı ASIMO geliyor. Dünyanın ilk insansı robotu olarak da geçen ASIMO, teknolojik olarak çağın ötesinde bir gösterimdi ve çok sayıda özel etkinlik kapsamında kamuoyu önüne çıkarılmış bir robot olmuştu. Şirin yapısıyla ve bağımsız olarak hareket edebiliyor olmasıyla dikkat çekmeyi başaran robot, 2022 yılının başında emekliye ayrılana kadar çok sayıda şirkete ve kişiye gelecek için ilham kaynağı olmayı başardı. Günümüzde birçok farklı firma insansı robot modelleri üzerinde çalışıyor. Bunların başında artık Hyundai çatısı altında yer alan Boston Dynamics firması yer alıyor. Uzun zamandır ‘Atlas’ adını verdiği bir insansı robotu geliştiren şirket, bu robot ile şu an pazarın en gelişmiş seçeneğini elinde barındırıyor.

Haberin Devamı

DUYGULARI ANLIYOR

İnanılmaz yüksek bir hareket kabiliyetine sahip olan Atlas, havada takla atabilecek kadar gelişmiş durumda ve hatta zorlu arazilerde zıplayarak yol alabiliyor. Henüz ticari hale getirilmeyen ancak buna en yakın seçeneklerden olan Atlas, geleceğin robot askerlerine de erken bir bakış attırıyor olabilir. Firma henüz bu konuda bir gösterim yapmıyor ancak Atlas’ın askeri taraf için de desteklendiği duyuluyor. İnsansı robot alanının en yeni üyelerinden birisi ise Çin merkezli Xiaomi imzasını taşıyan CyberOne oldu. CyberDog robot köpek sonrasında görücüye çıkarılan CyberOne, 177 cm boyunda ve 52 kg ağırlığından bir insansı robot modeli. Bir araştırma projesi olarak doğan CyberOne, çevresini gelişmiş sensör sistemleriyle tarayabiliyor ve etrafındaki kişilerin mutlu ya da üzgün olabildiğini dahi algılayabiliyor.

2027’YE KADAR SATIŞTA

Hareket kabiliyeti Atlas’a oranla çok daha kısıtlı olan CyberOne, çevresindeki insanlar ile iletişim kurabiliyor. İnsansı robot alanına dahil olan en son isim ise dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla oldu. Elon Musk tarafından özel bir etkinlik kapsamında tanıtılan Tesla Optimus, firmanın 2027 yılından önce 20 bin dolar altında bir fiyatla satışa sunmayı hedeflediği bir insansı robot. Henüz prototip aşamasında olan model, kendi başına kısıtlı seviyede de olsa hareket edebiliyor ve Tesla’nın otomobiller için geliştirdiği yapay zeka sistemlerini merkeze alıyor. Elon Musk’a göre gelecek için en büyük risklerden birisi düşük ve hızla azalan doğum oranı. Ünlü CEO, çalışacak yeterince kişinin olmadığını belirtiyor ve gelecekte oluşacak boşluğu insansı robot Tesla Optimus’un tamamlayacağına inanıyor. Robotunu daha şimdiden otomobil fabrikalarında çalışırken gösteren Musk, robotun ilerleyen dönemde ev işlerine dahi yardım edebilecek seviyeye getirilmesini hedefliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Meclis’ten kutup açılımı Haberi görüntüle

HAREKETSİZ MODELLER DE ÜRETİLİYOR

Alanda sabit tasarlanan insansı robotlar da bulunuyor. Bunlar arasında son dönemde en çok öne çıkan Engineered Arts imzalı Ameca oldu. Sabit olarak tasarlanan Ameca, spesifik olarak yüz hareketlerine odaklanıyor. İnanılmaz mimikler ortaya koyan robot, insan-robot ilişkisi özelinde bir platform konumunda ve ileride ticari olarak kullanıma girecek seçenekler arasında bulunuyor. Firma bu robotu örneğin bir danışman olarak görev yapar hale getirme konusunda testler gerçekleştiriyor. Firmanın üzerinden çalıştığı ‘Mesmer’ isimli yine inanılmaz yüz ifadelerine sahip bir robot kafası da bulunuyor.