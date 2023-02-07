İş dünyasında seferberlik

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Türkiye, 6 Şubat sabahına merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Arkasından yine aynı bölgede 7.5 büyüklüğündeki ikinci depremle yıkım arttı. Gözler başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır olmak üzere depremden etkilenen illere çevrildi. Binlerce bina yıkılırken tüm Türkiye enkaz altındaki canları kurtarmak için seferber oldu. İş dünyası da dört koldan bu seferberliğin önemli aktörlerinden olduğunu vurgulayan mesajlar yayınladı. TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD başta olmak üzere iş dünyasının çatı örgütleri teyakkuza geçti. İhracatçı birliklerinden arka arkaya haberler geldi.

Hürriyet Ekonomi ekibi bölgedeki iş insanlarına ulaştı. “Öncelikle çalışanlarımızın ve ailelerinin hayati bilgilerine ulaşmaya odaklandık. Çevremizde büyük yıkım var. Elimizdeki tüm imkânları koordineli bir şekilde kurtarma çalışmalarının hizmetine sunuyoruz” bilgileri geldi.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu depremden etkilenen tüm illerdeki oda ve borsalarla birlikte koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız” dedi.

Tüm iş örgütlerinde gün boyunca olağanüstü gündemle toplantılar yapıldı. Deprem müdahale yol haritaları belirlendi.

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TÜSİAD, “Deprem Destek Ağı” oluşturdu. 2019’dan bu yana faaliyette olan Hedefler İçin İş Dünyası Plyatformu da acil toplandı. UDNP, TÜRKONFED ve TÜSİAD ortaklığında kurulan platform, Cenevre’yle bağlandı. Meksika ve Japonya’dan acil yardım birliklerinin yola çıkmasına karar verildi. Platformun Başkanı İrem Oral Kayacık, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Kısa, orta ve uzun vadeli afet müdahale planı hazırladık. İş dünyasının mükerrer yardımlarını önlemek için koordineli çalışıyoruz” dedi.

KRİZ YÖNETİMİ YOL HARİTASI DEVREDE

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, büyük depremin ardından birlik ve beraberlik ruhuyla seferber olduklarını vurguladığı bir duyuru yayınladı. Depremin ilk anından itibaren başta valilikler ve yerel yönetimler olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yoğun bir koordinasyon sürecine girdiklerini belirten Sönmez, “İlk aşamada depremden etkilenen 10 ildeki beş federasyon ve 44 dernekle iletişime geçtik. Arama kurtarma çalışmaları dahil ihtiyaçların tespiti ve bunların karşılanması adına üzerimize düşen tüm görevleri ivedilikle yerine getirmek için ‘doğal afet kriz yönetimi yol haritamız’ı devreye aldık. Bu kapsamda derneklerimiz ihtiyaç tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce de acı bir tecrübe olarak deneyimlediğimiz gibi afet bölgelerinin ekonomileri ciddi anlamda etkileniyor, toparlanmaları güç oluyor. Bu nedenle ikinci aşamada zararın boyutunu ve yapılması gerekenleri tespit edip, federasyonlarımız ve derneklerimiz kanalıyla bölgedeki ekonomik hayatın tüm aktörleriyle görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

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KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da depremin ardından hızla MÜSİAD Kriz Masası oluşturulduğunu açıkladı. Bu masa aracılığıyla afet bölgesindeki şubelerden gelen acil ihtiyaç talepleri kriz merkezinde toplanarak koordinasyon halinde yetkili makamlara iletiliyor. Bölgedeki vatandaşlara ve tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Asmalı, “MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bununla birlikte oluşturulan MÜSİAD Kriz Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı başlattık. MÜSİAD Gaziantep Şube Binamız tüm depremzedeleri-mize açıktır” dedi.

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EGELİ İHRACATÇILAR OLARAK ÇIRPINIYORUZ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de depremin ardından tüm birliklerle birlikte harekete geçtiklerini duyurdu. Eskinazi, “2023 yılı içinde yapmayı hedeflediğimiz tüm projelerimizi minimumda tutarak, tüm kaynaklarımızla depremin yaralarını sarma kararı aldık” dedi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Eskinazi, şu mesajı verdi: “Hepimizin bugüne kadar öncelikli gördüğü tüm başlıklar artık rafa kaldırılmıştır. Uluslararası yardım çağrısına çıktığımız ortamda, İş dünyası olarak bugüne kadar dillendirdiğimiz tüm gündemlerimiz tali hale gelmiştir. Depremin etkilediği coğrafyanın büyüklüğü, milyonlarca insanımızı etkiliyor olması, kış mevsiminin çetin şartları çok koordineli bir çalışmayı gerektiriyor. Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimizle yaraları sarmak için çırpınıyoruz.”

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VODAFONE’DAN 25 MİLYON TL’LİK YARDIM FONU

Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamada, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım için yoğun bir çalışma yürütüldüğü açıklandı. Bölgedeki kurtarma ekiplerinin iletişimine destek verdiğini duyuran şirket, dün akşam saatlerinde de dev bir fon oluşturulduğunu açıkladı. Açıklamada, “Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için kamu tarafından yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulmak üzere 25 milyon TL’lik fon oluşturduk” denildi.

BDDK’DAN BANKALARA TAVSİYE KARARI AÇIKLAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tavsiye kararı yayınladı. Mesajda, “Mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi” tavsiye edildi.

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deprem BÖLGESİNE ISITICI DESTEĞİ

Depremin yaralarının sarılması için ülkenin birçok yerinden dernekler, sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği kış şartları nedeniyle ısıtıcı ihtiyacının karşılanmasına destek kararı aldı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı, “İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştük ve ısıtıcı ihtiyacını öğrendik. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ve TYTFED Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu olarak bir araya geldik. 1 ya da 2 tır çıkacak, yüklemelere başladık. İlk etapta 3 bin 200 ısıtıcı yollayacağız” şeklinde konuştu.